المركزية - أعلنت "جمعية الأرض - لبنان" في بيان أن "دراسة الدكتورة ميرا بستاني وزملائها كشفت عن وجود 573 نوعًا من النحل في لبنان، مع احتمال أن يتجاوز العدد 900 نوع أغلبها نحل برّي يعيش في الغابات والجبال والسهول، ويؤمّن التلقيح والتوازن البيئي".

ورأت أن "هذا التراث الطبيعي الفريد مهدّد بالاندثار بسبب رشّ مادة الدلتامثرين، التي قررت وزارة الزراعة استخدامها لمكافحة حشرة Leptoglossus occidentalis (بقّ الصنوبر الغربي) التي تضرّ بإنتاج حبّ الصنوبر. لكن هذا المبيد شديد السمية لا يقتل الآفة فقط، بل يهدّد: النحل البرّي والملقّحات (الفراشات، الذباب الملقّح، الدبابير النافعة) التي لا يمكن حمايتها أو نقلها. الحياة المائية (الأسماك واللافقاريات) عند تسربه إلى الينابيع والجداول. التوازن البيئي ككل، بما في ذلك المحاصيل الزراعية التي تعتمد على التلقيح. حماية غابات الصنوبر لا يجب أن تكون على حساب قتل النحل، الملقّحات، والأنظمة الطبيعية. المطلوب اعتماد بدائل مستدامة تحمي الغابة وتحافظ على الحياة".

ولفتت إلى أن " الصورة المرفقة توثّق تنوّعًا مدهشًا للنحل البرّي في لبنان – أكثر من 573 نوعًا مسجّلًا، بعضها فريد ولا يعيش إلا في منطقتنا. هذا الكنز الطبيعي لا يمكن تعويضه".