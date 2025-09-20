قالت "جمعية الأرض - لبنان"، في بيان، أن "القانون الانتخابي الحالي (44/2017) صُمّم ليكرّس سيطرة الأحزاب التقليدية ويمنع المستقلين والكفاءات من الوصول إلى المجلس النيابي، بدلا من أن يكون مدخلًا للتغيير والإصلاح، أصبح أداة لإعادة إنتاج الطبقة السياسية نفسها عبر "البوسطات الحزبية".

وتابعت: "من هنا، تطرح المقاطعة كخيار سياسي واعٍ، يعبّر عن رفض المشاركة في عملية انتخابية شكلية لا تحمل أي أفق للتغيير الحقيقي. طالما القانون الانتخابي على حاله، فإنّ أي انتخابات لن تكون سوى إعادة تدوير للواقع نفسه. والخطوة المطلوبة اليوم هي أن تُكلَّف جهة وطنية مستقلة، من خبراء في القانون والحوكمة والمجتمع المدني، بوضع قانون انتخاب عصري يفتح المجال أمام الكفاءات والمستقلين والحزبيين، ويعيد الثقة بالعملية الديمقراطية في لبنان".