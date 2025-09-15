اعتبرت جمعية الأرض - لبنان في بيان، أن "المشهد المأسوي نفسه عاد ليتكرر في لبنان، مع بداية موسم هجرة الطيور في خريف ٢٠٢٥"، لافتة إلى "الفوضى العارمة، إطلاق النار العشوائي، والمجازر في حق الطيور المهاجرة"، وقالت: "هذه الطيور، التي يشكل معظمها أنواعا محمية بموجب اتفاقيات دولية موقعة من قبل لبنان، أو ليست أصلا مصنفة كطرائد صيد تواجه كل عام خطر الإبادة في سمائنا؟".

وأشارت إلى أن "هذه الفوضى المتمادية، من قتل الطيور المهاجرة واستعمال الشباك والأسلحة الحربية والصيد الليلي، ما هي إلا نتيجة سوء إدارة هذا القطاع"، وقالت: "إن وزارة البيئة، منذ سنوات، لم تنشئ المجلس الأعلى للصيد البري، خلافا لما ينص عليه القانون ٢٠٠٤/٥٨٠ - نظام الصيد البري في لبنان".

وأكدت أن "تشكيل هذا المجلس ضرورة وطنية وبيئية، كونه الجهة المخولة تنظيم هذا القطاع، بما يضمن استدامته، ويعيد الصيد إلى مساره القانوني والاحترافي ويحمي الطيور، وينقذ النظم البيئية المهددة بالانهيار".

وجددت مطالبتها "وزارة البيئة بالإسراع في إنشاء هذا المجلس"، مذكرة القوى الأمنية والصيادين بـ"أن موسم الصيد لم يعلن رسميا لهذا العام، مما يعني أن أي عملية صيد تعتبر غير قانونية، وتعرض مرتكبيها للملاحقة والغرامات والسجن، وفقا للمادة 14 من القانون المذكور أعلاه".