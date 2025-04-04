اشارت جمعية "الأرض" - لبنان في بيان، الى ان "البلديّات هي نموذج مصغّر عن الدولة، وعملاً بمقولة فكّر عالميّاً واعمل محليّاً، ومع تحديد وزارة الداخليّة والبلديّات رسميًا تواريخ إجراء الانتخابات البلديّة، ندعو اللبنانيّات واللبنانيّين إلى التفكير بمسؤوليّة وانتخاب أعضاء مجالس بلديّة يدركون الأخطار التي تهدد مدننا وبلداتنا من حيث تأثيرات التغيّر المناخي، وانهيار التنوع البيولوجي، وتراجع المساحات الخضراء، والتلوث على أشكاله، والفوضى العمرانية، والانتهاكات البيئيّة، وغيرها من التحدّيات".

ودعتهم الى "اختيار من يمتلك رؤية محليّة واضحة وخارطة طريق فعّالة لمواجهة هذه التحديّات وصولاً إلى بلديّات تشاركيّة بيئيّة".