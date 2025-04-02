أعلنت جمعية الأرض - لبنان، في بيان ، عن "كارثة بيئيّة جديدة في بلدة غدراس، تُضاف إلى سلسلة الجرائم في حق الثروة الحرجيّة جراء أعمال القطع العشوائي في منطقة فتوح كسروان. إذ يتمّ قطع أعداد كبيرة من الأشجار، بعضها معمّر، إضافةً إلى شقّ طرقات لتسهيل نقل الأخشاب، وذلك في أراضٍ تابعة لدير مار ضومط - العقيبة".

وأشار البيان، الى انه "على الرغم من تقديم شكاوى لدى القوى الأمنيّة ووزارة الزراعة، إستمرّت هذه التعدّيات، مما دفع بجمعيّة الأرض - لبنان إلى إرسال فريقٍ إلى الموقع بتاريخ ١ نيسان ٢٠٢٥ للتحقق من حجم الانتهاكات وتوثيق الجريمة".

وختم :"في ظل هذا الاستنزاف المستمر للغابات، لا بدّ من السؤال التالي : أين هم حرّاس الأحراج في كسروان؟".