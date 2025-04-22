Apr 22, 2025 1:13 PMClock
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جمعية الأرض في "يوم الأرض" : تحمينا عندما نحميها

المركزية - أصدرت جمعية الأرض - لبنان، بيانا لمناسبة يوم الأرض، لفتت فيه الى ان "منذ العام 1995، لم يقتصر إلتزام جمعية الأرض لبنان على هذا اليوم بل أصبحت حماية الأرض مهمتها اليومية بهدف إعادة التوازن، ومواجهة تغير المناخ، والحث على التغيير".
 
وأضاف: "في يوم الأرض 2025، شاركونا إختيار العمل والفعل لانقاذ كوكبنا".

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