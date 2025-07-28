ذكرت جمعية "الأرض - لبنان" في بيان، لمناسبة "اليوم العالمي للحفاظ على الطبيعة في ٢٨ تمّوز،ة ان حماية الطبيعة لا تتمّ بالمؤتمرات أو المناسبات فقط، بل من خلال إدارة مؤسسيّة فاعلة، وتطبيقاً صارماً للقوانين، ومتابعة جدّية من الجهات الرسميّة المعنيّة".

واضافت: "لكن رغم عشرات المنشورات والمناشدات التي أطلقتها الجمعيّة عبر صفحاتها على وسائل التواصل الاجتماعي، والتي كان يُفترض بها أن تُحرّك وزارة البيئة تلقائيًا نظراً لخطورة المواضيع المثارة، إلا أنّها لم تلقَ أي تجاوب أو إجراء فعلي، علماً أنّ العديد من الشكاوى والكتب الرسميّة المسجّلة أصولًا في ديوان الوزارة لا تزال دون أي جواب، وبعضها يعود إلى أكثر من سنة".

واشارت الى انه "من بين أبرز هذه الملفات المسجلة في ديوان وزارة البيئة: طلب تصنيف مرج بسري منطقة رطبة، طلب إعداد خطة طوارئ لمواجهة خطر انتشار طائر المينا الهندي الغازي، شكوى حول معصرة زيتون ملوِّثة قرب بئر مياه في شكا، شكوى حول كسارة أبو ميزان، طلب إعادة إصدار المواقع الطبيعيّة المصنّفة بقرارات بموجب مرسوم، طلب الحصول على تقرير تقييم الأثر البيئي لمشروع "Summit Ski Resort"، اعتراض على آلية الموافقة المبدئيّة على مشروع منتجع CYMA في رأس الشقعة – حامات".

وختمت: "إننا، ومن موقعنا كجمعيّة غير حكوميّة تحترم القانون وتعمل في إطاره، نعبّر عن قلقنا من بطء وزارة البيئة في التعاطي مع المخالفات البيئيّة ومن غياب أي مؤشرات تدل على التعامل الجدّي معها. وندعو الوزارة إلى الاسراع في اتخاذ الاجراءات اللازمة بما ينسجم مع حجم التحديات وتطبيق القوانين البيئيّة".