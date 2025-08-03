اعتبر رئيس جمعية "إنماء طرابلس والميناء" أنطوان حبيب، ان "الرابع من آب لم يكن مجرّد حادث، بل فاجعة وطنية غير مسبوقة هزّت ضمير الوطن، وكشفت عمق الفساد والإهمال الذي راكمته سنوات من غياب المحاسبة وضعف المؤسسات. ولا يمكن أن تندمل هذه الجراح من دون كشف الحقيقة كاملة، ومحاسبة كل من تثبت مسؤوليته".



وأضاف في بيان: "اليوم، بعد الاعلان عن التشكيلات القضائية، وبعد إقرار مجلس النواب لقانون استقلالية القضاء، نأمل أن تكون هذه الخطوات بداية فعلية لمسار العدالة، وأن يأخذ التحقيق مجراه الطبيعي والشفاف، وصولاً إلى الحقيقة الكاملة التي يستحقها الشعب اللبناني، وخاصة أهالي الشهداء الذين لم يتخلوا يوماً عن مطلبهم المحق".

وإذ أكد "التضامن الثابت مع أهالي الضحايا، ومع كل من أصابته الكارثة جسداً وروحاً ومكاناً"، دعا إلى "تحييد هذا الملف عن كل تدخل أو حساب، وجعل العدالة وحدها المرجع الفصل".

وحتم: "بيروت ليست وحدها، ولبنان كله في حداد حتى يُقال الحق وتُرفع الحقيقة، وتُبنى دولة تحترم الإنسان وتصون كرامته. العدالة وحدها طريق الإنصاف والوفاء، ولا قيامة لوطنٍ يُدفن فيه الحق وتُطمس فيه الحقيقة".