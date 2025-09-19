المركزية - أشار رئيس "جمعية إنماء طرابلس والميناء" أنطوان حبيب الى "إننا في جمعية إنماء طرابلس والميناء، نعبّر عن أسفنا الشديد واستنكارنا العميق لتوقيف المختارة هدى الكردي، ونرى في هذا الإجراء مساسًا بمقام المختار وما يمثّله من رمز وطني واجتماعي في خدمة الناس ورعاية شؤونهم".

أضاف في بيان: "لقد عُرفت المختارة هدى الكردي بصدقها وتفانيها وإخلاصها في أداء رسالتها، وكانت مثالًا للمختار القريب من أبناء منطقته، الحريص على قضـاياهم، والمستعد دومًا لبذل كل جهد في سبيل خدمتهم بوجه إنساني راقٍ ومسؤولية عالية. إن توقيفها اليوم لا يصيبها وحدها، بل يصيب كل أبناء الميناء الذين يقدّرون مكانتها ودورها".

وتابع: "إننا إذ نؤكد ثقتنا بالقضاء وبالتحقيقات الجارية، نطالب بالإفراج الفوري عن المختارة هدى الكردي وإخلاء سبيلها، احترامًا لمقام المخترة وصونًا لحقوق الناس الذين أولَوها ثقتهم".

وختم: "نضع هذا البيان برسم جميع المعنيين، آملين التجاوب السريع مع هذا المطلب المحق، حفاظًا على كرامة المخاتير ودورهم الأصيل في خدمة المجتمع".