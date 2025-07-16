المركزية - نالت حكومة الرئيس نواف سلام، ثقة المجلس النيابي مجددا، حيث حصلت على 69 صوتا وحجبها تسعة نواب من أعضاء تكتل لبنان القوي وإمتنع اربعة نواب، هم: آغوب ترزيان، عماد الحوت، نبيل بدر، فريد البستاني.



وكانت حصلت مشادة كلامية بين النائبين أحمد الخير وسليم عون على خلفية كلام الخير وقوله "هناك خشية من أن يصبح شعار الحكومة في الاصلاح والاتفاق مثل شعار الاصلاح والتغيير"، مما استدعى ردا من النائب سليم عون وقوله:" نحن لسنا مكسر عصا"، فرد الخير ، مطالبا اياه ب"السكوت".



وأكد الرئيس بري "أن الدستور ينص على المناصفة في وظائف الفئة الاولى والوقوف على الخاطر في هذا الامر لا يعتبر تدخلا".

بدء الجلسة

ترزيان: وفيما غاب عدد من النواب، استؤنفت جلسة مناقشة الحكومة في الحادية عشرة برئاسة رئيس مجلس النواب نبيه بري وحضور رئيس الحكومة نواف سلام والوزراء والنواب. وأعطيت الكلمة للنائب هاكوب ترزيان الذي تناول وضع الايجارات السكنية. وتحدث عن آلية التعيينات التي حصلت في مجلس الوزراء، معتبرا انه "حصل تجاوز لمكون سياسي في لبنان (الأرمن)"، لافتا الى "أن الشفافية غير موجودة". وقال" نحن مكون اساسي في هذا البلد تم تخطينا".

واعتبر "أن المستأجرين القدامى يذلون"، وسأل:" ماهي رؤية الحكومة لجذب الاستثمارات".

وتطرق ترزيان الى موضوع التدقيق المالي الجنائي "ولم نعرف فيه شيئا"، وشدد على "إعادة هيكلية القطاع العام". وسأل عن إصلاح المصارف وإعادة هيكلتها والسياسة النقدية"، وقال :" اذا كان الرئيس لا يثق بأعضاء حكومته، عليه ان يستقيل. فالشفافية أخفيت في الجلسات الوزراية .



أحمد الخير: وأعطيت الكلمة للنائب أحمد الخير، فقال:" "الناس لم تستطع تحمل ألا تعرف، اذا كانت الفرصة موجودة. واعرف اننا ننال "أوسكارا" في تضييع الفرض.

ولفت الى ان "المعادلة واضحة، اذا بقينا نسير في نفس الطريق في منطقة يعاد تركيبها، يعني اننا نرتكب جريمة في حق لبنان. وقال :" نحن نحمد الله، اننا وبلاد الشام عدنا الى الحاضنة العربية، لا أحد يستطيع ان يغير هوية لبنان وحدوده ونسلم بمرجعية الدولة، والسلاح الذي نعتبره مقاومة، جزء كبير يعتبر نقمة للبنان".

حمدان: وتحدث النائب فراس حمدان، معتبرا ان "مناقشة الحكومة بعد زمن، يعتبر تطور مهم، معتبرا أن "تقاسم الجبنة ادى الى اهتراء الدولة".

وانتقد التعيينات وآليتها والتشكيلات القضائية "ما أوصل إلى ان قضاء مكبلا لا قدرة له على القيام بواجباته".

وتوجه الى الرئيس نواف سلام :"انت الأنزه من الطقم السياسي الموجود. أفرض لا تتفاوض".

أضاف:"وقفة تقدير للحكومة لخطوة جوهرية لانها وضعت عينها على الجنوب وتهتم بالجنوبيين".ورأى أن "المزايدات على الحكومة تطلق ممن كانوا سابقا "صم بكم".

وبالنسبة إلى الاعمال العدائية الاسرائيلية اعتبر أنها لا تحل الا "عبر تطبيق الطائف والتزام خطاب القسم والبيان الوزاري واتفاق وقف النار".وأكد ان الحل "من خلال وحدة اللبنانيين وإعلاء المصلحة الوطنية وتثبيت نهائية الكيان والدخول إلى الدولة التي تفاوض عن كل اللبنانيين لأجل كل اللبنانيين".



* بري يرد : ورد الرئيس بري على مداخلة النائب حمدان :"الدستور ينص على المناصفة في وظائف الفئة الاولى بين المسلمين والمسيحيين والوقوف على الخاطر في هذا الامر لا يعتبر تدخلا ولا مسا بالشفافية هذا ما قصدته".

حسين الحاج حسن: وقال النائب حسين الحاج حسن، في مداخلته: "موضوع قانون الانتخاب مطروح بطريقة لا تخدم المصلحة الوطنية وبعض الأفرقاء يريد الاستفادة من التطورات التي حصلت استنادا لتدخلات دول".



واعتبر ان "في لبنان يريدون الإتيان بقروض ولكن من دون وجود أي رؤية أو خطط".

تابع:"سمعت نوابا يطالبون بتطبيق الـ1701 من قبل لبنان، وأنا أسألكم هل طبقت إسرائيل وأميركا؟ هل توقفت الاعتداءات وعاد الأسرى؟".

وقال:"حتى اليوم لبنان ممنوع من إعادة الإعمار لأنه محاصر من أصدقاء لبنان.اللجنة الخماسية لم تفعل شيئا و"إسرائيل" لم تطبق القرار 1701. المشكلة في بعض الفرقاء أنهم يطبقون السردية الأميركية ويخدمون سردية العدو ولا يرون التهديدات "الإسرائيلية" والإرهابية.

أضاف الحاج حسن :"علينا أن نفرض على العدو تطبيق الاتفاق. علينا أن نتحاور كيف نجعل لبنان قويا وليس كما قال بعض المسؤولين بالبكاء على أكتاف الأميركيين".

ولفت الحاج حسن الى "كل هذا التدخل من أميركا"، مستدركا:" ولكن البعض لا يريد أن يقرأ تصريحات براك. ما يقارب 5 آلاف عائلة لبنانية هجروا من سوريا وهم هناك منذ 300 سنة بسبب تقسيم "سايكس بيكو"، حتى الآن لم ينظر بشأن العائلات اللبنانية المهجرة من سوريا ولم تقدم لهم حبة دواء".



تابع:"هناك 200 ألف سوري هجروا إلى لبنان ولكن الأمم المتحدة لم تنظر لهم لأنها لا تستفيد منهم سياسيا".



افرام: ومما قاله النائب نعمة افرام في مداخلته : "جميع اللبنانيين لديهم قلق على الكيان الذي يقف أمام خطر كبير. موضوع السلاح له علاقة بصدقية عمل الكيان، لذا مسؤولية كبيرة تقع علينا جميعا".



وتحدث عن الضريبة على المازوت، داعيا إلى "إعادة النظر فيها لأنها تعني المواطن في شكل أساسي".



شربل مسعد: وعبر النائب شربل مسعد في مداخلته عن تقديره لجهود الوزراء، وشدد على "أن "الشكر لا يعفي من المساءلة، والجهد لا يغني عن النتيجة"، سائلا الحكومة: "ماذا تغير منذ نيلكم الثقة؟ هل تبددت العتمة؟ هل ستعاد المودعون حقوقهم؟ هل شعر القضاء بالاستقلال؟".

وأشار مسعد إلى "أن الواقع يقدم الأجوبة:

-ملف الكهرباء ما زال في العتمة. نسمع عن خطط وتمويلات ومفاوضات، لكن المواطن لا يرى إلا العتمة ولا يشعر إلا بالاستنزاف من جيبه لحساب المولدات.

- ملف التعليم يتدهور. المدرسة الرسمية تنهار، والخاصة ترهق العائلات، وفي النهاية، الضحية هو الطالب، ومستقبل الوطن.

أما أموال المودعين، الاصلاحات بدأت لكن ببطء فلا نزال ندور في حلقات مفرغة، ولا جدول زمنيا، ولا تعهد جريئا، كأن من سرق يجب أن يتأقلم،لا أن يننصف.

-وفي ملف التعيينات، ما زلنا نشهد تقاسم النفوذ، لا تعيين أصحاب الاختصاص.المواقع تجزأ والمراكز تفاوض عليها كما تفاوض الحصص الانتخابية. وهكذا لا تقوم دولة، بل تعاد إنتاج الأزمة.

-أما القضاء، فهو في حاجة إلى حماية تشريعية وسياسية حقيقية، لا شعارات عن الاستقلال، بل أدوات تضمنه. نريد قضاء لا يخشى السياسي، بل يراقبه ويحاسبه.

-وبالنسبة للسلاح خارج الشرعية، لنكن واضحين وصادقين مع أنفسنا ومع شعبنا: لا يمكن أن تبنى دولة القانون والمؤسسات بوجود سلاح خارجها. لكننا لا ندعو إلى المواجهة، بل إلى الحوار، والتفاهم، والعودة إلى مرجعية الدولة الواحدة. لا نريد فتنة ولا اقتتالا، بل نريد دولة قوية تحضن الجميع وتحمي الجميع.

-أما السيادة، فهي ليست مجرد شعار. بل ممارسة يومية: في السياسة، في الاقتصاد، في الأمن، وفي التعيينات. ولا سيادة في ظل التدخلات الخارجية التي تملى علينا من أكثر من جهة ومحور".

وقال:ال"10452 كلمة ليست مجرد مساحة، بل عهد وتاريخ ومصير. ولن نفرط بها، ولن نرضى بدولة هشة،ولا بدور ثانوي في وطن يستحق المركز الأول".



وتوجه الى رئيس الحكومة :"لا ننكر الجهد الذي تبذله الحكومة في ملفات كثيرة،لكن الجهد وحده لا يكفي، نحن بحاجة إلى نتائج، إلى إصلاح جذري، إلى شفافية في الرؤية والمصارحة".



وتوجه مسعد إلى شباب لبنان:"لا تتركوا الميدان لليأس، أنتم القوة التغييرية الحقيقية، ولبنان لا يقوم إلا بكم، لا بالقوة ولا بالطائفية، بل بالشباب النظيف المؤمن بالتغيير".

علي حسن خليل : بعدها كانت مداخلة للنائب علي حسن خليل، فقال :"إستمعنا الى مداخلات الزملاء وهذا الأمر أعطانا كثيرا من الأمل بأننا قادرون على ضبط خلافاتنا وتنظيمها تحت سقف هذا المجلس"

اضاف: "لم نقف عند حدود الانقسام السياسي في بلدية بيروت بل كان همنا وحدة العاصمة بكل مكوناتها ولنحافظ بالممارسة على المناصفة".

تابع:"لبناننا هو الذي يحترم الخصوصية والشراكة الحقيقية والذي دافعنا عنه كمكون بصدق ولا نقف وراء الإنقسامات السياسية . أنا من المنطقة التي يصر العدو على أن يجعلها محروقة وأهلها يصرون أن يمارسوا الانتماء الحقيقي من خلال بقائهم في أرضهم".

وقال: "لا بد من التذكير، بأن لبنان وافق على وقف إطلاق النار وهو لا لبس فيه ففيه وقف الاعتداءات وانسحاب من الأراضي المحتلة وانتشار الجيش وإطلاق سراح الأسرى. حكومة لبنان وافقت على اتفاق وقف إطلاق النار الذي ينص على انتشار الجيش اللبناني وسحب السلاح وإطلاق الأسرى والعدو لم يحترم هذا القرار".

أضاف:" لم يسجل خرق من لبنان في حين سجل أكثر من 3500 خرق إسرائيلي و220 شهيدا جراء الاعتداءات، والأخطر هو عجز الراعي الأميركي والفرنسي عن إلزام الاحتلال تنفيذ الاتفاق".

تابع:"لم نشعر أن هناك موقفا قويا أمام ما جرى الأمس حيث ارتقى 12 شهيدا في البقاع وأكثر من 10 خروق في الجنوب. لم نشهد تحركا جديا في السياسة الخارجية اللبنانية لا بتسجيل الخروق ولا على صعيد مجلس الأمن".

أضاف:"الحكومة لم تقم باجتماع واحد مع الجهات المعنية لوضع خطة حول إعادة الإعمار، ولم نشعر ان الحكومة تتصرف بمسؤولية وتتحرك بجدية لمنع سقوط اتفاق وقف اطلاق النار فعليها ان تشعر اللبنانيين انهم ليسوا رهائن".

ورأى خليل أن "القلق وجودي وليس وهما ولكن يجب أن يفهم ليواجه وليس ليستغل، والوطن لا يبنى إلا ببناء الثقة بيننا مهما اختلفنا بالسياسة ويستقر بالمكونات المتشاركة في حمل همه".



واعتبر أن "المقاومة لم تكن مشروعا قائما بذاته أو أنها تريد أن تكون مشروعا خاصا بل هي ردة فعل أتت عندما عجزت منظومة الدفاع الوطني عن القيام بواجباتها وبخاصة في الجنوب".



ولفت إلى أنه "إذا كان السلاح لا يحمي فلتجب الدولة كيف تحمي سيادتها وأبناءها؟".

وقال:"نحن نريد جيشا قويا يدرك أن إسرائيل عدوا ونريد بناء الدولة والمؤسسات واستكمال تطبيق الطائف والدستور".



أضاف:"المطلوب من الحكومة تقديم مشروع قانون إعادة الودائع وأن تنظر نظرة عادلة إلى القطاع العام".

آلان عون: وتحدث النائب الان عون فقال:"يجب على هذه الجلسة الإجابة عن هل هناك حرب قادمة؟ وهل هناك خطر من ناحية سوريا؟ وماذا عن مصير الودائع؟ هذه أسئلة يطرحها المواطنون".

وسأل:"الحكومة ذهبت إلى سوريا فهل يمكنها أن تقدم إجابات حول مخاوف اللبنانيين بخاصة أبناء البقاع؟

اضاف:"سنجدد ثقتنا بالحكومة لإبقاء الفرصة قائمة أمام جميع اللبنانيين الذين يترقبون عملها".

ورأى أن "حصرية السلاح بيد الدولة لم تعد شعارا بل عنصرا أساسيا لمعادلة الردع الجديدة". وقال :" ان "حزب الله" غير قادر على الرد على اي اعتداء اسرائيلي حتى ولو كانت لديه الامكانية وعلى الحكومة ان تضع خريطة طريق لحماية لبنان".

ورأى ان حصرية السلاح بيد الدولة ليست مجرد شعار والهدف ليس خسارة القوة الموجودة لدينا بل تنظيمها ووضعها تحت سلطة الدولة".

تحويل اسئلة الى استجوابات: وبعد انتهاء الكلمات طلب رئيس تكتل لبنان القوي النائب جبران باسيل التحدث بالنظام وقال:" نحن وجهنا عشرة أسئلة للحكومة، ولم نحصل على أجوبة عليها". وأشار الى "أننا سوف نقوم بتحويل الاسئلة الى استجوابات"، وقال:" استمعنا الى جواب الحكومة ولم نقتنع وانا كنائب أطلب طرح الثقة بالحكومة".



طرح الثقة: وبعد ذلك، تم طرح الثقة بالتصويت بالمناداة بالاسماء. فنالت الحكومة 69 صوتا ثقة و9 لا ثقة (نواب تكتل لبنان القوي"، وامتنع أربعة نواب.

وبعدها اختتمت الجلسة وتلي المحضر فصدق.

سلام يرد: وفي ختامها وقبل طرح الثقة، رد ئيس الوزراء نواف سلام في كلمة له على مداخلات النواب.

قبيل الجلسة: وكانت للنواب مداخلات قبيل الجلسة:

يزبك: أشار النائب غياث يزبك الى أن طرح باسيل قد يكون عنواناً للإتجار بالإنتخابات النيابية المقبلة والبحث اليوم ليس لتطيير الحكومة

وأضاف: " نمارس الضغط على الحكومة وإذا لم تستجب فسنتّخذ قرارًا بفضّ الشراكة معها".

أبو الحسن: أشار النائب هادي أبو الحسن إلى أنه من حقّ جبران باسيل أن يطرح الثقة بالحكومة ومن حقّنا أن نرفض ويجب الضغط من أجل انسحاب إسرائيل من الجنوب وعلينا تطبيق الـ1701.

وأضاف: " نكون أمام خطر عدوان إسرائيلي جديد والامور ليست مسهّلة كما يجب واذا لم نصل الى حلول جذرية فسنكون أمام مواجهة جديدة".

الدويهي: أما النائب ميشال الدويهي فقال قبيل الجلسة النيابية: "موضوع حصر السلاح يختصر فكرة الدولة وسيادتها، وعلى الحكومة وضع خطة كاملة لنزع السلاح مع جدول زمني واضح وهذا مطلب لبناني ويمكن أن يكون رد رئيس الحكومة اليوم بهذا الاتجاه لأن الأمر الوحيد الذي يحمي اللبنانيين هو منطق الدولة".

بو عاصي: وقال عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب بيار بو عاصي: "حزب الله يقول أنه لن يسلم السلاح والحل أن تبسط الدولة سيادتها على جميع الاراضي اللبنانية وإلا لماذا الجيش موجود؟"

أبي خليل: وقال عضو تكتل "لبنان القوي" النائب سيزار أبي خليل: "الاحتمال وارد في طرح الثقة بالحكومة لأنه حق مُعطى لكل نائب وننتظر رد الحكومة ليُبنى على الشيء مقتضاه".

وأضاف: "شددنا على حصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية مع عدم إدخالنا في حرب أهلية".

خريس: واعتبر عضو كتلة "الوفاء للمقاومة علي خريس ان "السلاح موضوع يناقش خلال حوار هادئ ونحن مع سيطرة الجيش الكاملة على الحدود".

حمدان: وقال النائب فراس حمدان: "يجب حصر السلاح بيد الجيش ولكننا نحتاج الى آليات للتنفيذ".