Apr 12, 2025 1:49 PMClock
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جلسة مجلس الوزراء لم تنتهِ بعد وهي مستمرّة منذ الساعة العاشرة والثلث صباحاً ووزيران غادرا الجلسة لارتباطهما بمواعيد أخرى

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