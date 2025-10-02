أعلنت مصادر قناة MTV أن الحكومة اللبنانية ستعقد جلستها المقبلة يوم الخميس 9 تشرين الأول. تأتي هذه الجلسة في إطار متابعة ما تم تنفيذه من خطة الجيش المتعلقة بنزع السلاح.

تهدف الحكومة من خلال هذه الجلسة إلى الاطلاع على مدى تقدم خطة الجيش في هذا الملف، والذي يشكل نقطة محورية في استعادة سلطة الدولة وتحقيق الاستقرار الأمني في البلاد. ومن المتوقع أن تركز المداولات على الخطوات العملية التي تم اتخاذها والتحديات التي تواجه تنفيذ الخطة، بما يسهم في تعزيز دور الجيش الوطني في فرض الأمن وحماية السيادة.

تأتي هذه الجلسة في وقت حاسم، حيث يراقب الشارع اللبناني عن كثب نتائج الإجراءات الأمنية وتأثيرها على الوضع العام، في ظل الحاجة الملحة إلى تعزيز الوحدة الوطنية وفرض القانون بشكل صارم.