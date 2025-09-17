ترأس رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام جلسة لمجلس الوزراء، حضرها نائب رئيس الحكومة الدكتور طارق متري ووزراء المالية ياسين جابر، الدفاع ميشال منسى ، الطاقة والمياه جو صدي، السياحة لورا الخازن، الشؤون الاجتماعية حنين السيد، المهجرين وشؤون تكنولوجيا المعلومات والذكاء كمال شحادة، الداخلية والبلديات العميد احمد الحجار، العدل عادل نصار، الاتصالات شارل الحاج، التربية والتعليم العالي ريما كرامي، الصناعة دجو عيسى الخوري ،العمل محمد حيدر، الاشغال العامة والنقل فايز رسامني، الزراعة نزار هاني، الاعلام بول مرقص والصحة العامة ركان ناصر الدين.



كما حضر المدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور انطوان شقير والامين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية.

المقررات الرسمية

بعد انتهاء الجلسة قرابة السادسة والنصف، ادلى وزير الاعلام بالمعلومات الرسمية الاتية: ‏"بعد فزلكة الموازنة، باشرنا بدراسة موادها مادة مادة، ضمن المهل الدستورية، وهي من المرات النادرة لا بل الأولى حديثا، التي يشرع فيها مجلس الوزراء بدرس الموازنة وصولا لإقرارها في المهل الدستورية، لاسيما انه تم ارسالها ايضا ضمن المهل الدستورية، فهذه الجلسة عقدت برئاسة دولة رئيس مجلس وزراء الدكتور نواف سلام في السرايا الكبيرة، وهي استكمال لجلسة امس تحديدا، في حضور السيدات والسادة الوزراء وبغياب كل من وزير الخارجية والمغتربين، وزير الاقتصاد، ووزيرة البيئة، وزير الثقافة والتنمية الإدارية.

وجرى استكمال درس مواد هذه الموازنة، ووصلنا إلى الأبواب التي تتعلق بالوزارات، وتحديدا بعد ما اقرينا عددا كبيرا من المواد التي هي مواد بحد ذاتها مكتوبة عن الموازنة وكيفية إيجاد واردات، وأيضا تنظيم النفقات، لكن حصل أيضا تعليق لبعض هذه المواد اي استئخار البت بهذه المواد، حتى تتم دراسة أعمق لها من قبل الجهات المعنية، ولاسيما وزارة المال بالتعاون مع الوزارات المختصة، كي نعود لنرى ما إذا كنا سنكمل بهذه المواد تحديدا ، وهنالك مواد أخرى ألغيت ومواد غيرها تم تعديلها".

وتابع: "بالطبع لم ننته بعد من دراسة الموازنة ، سنكمل دراستها غدا وممكن بعده، حتى إنجازها. اليوم بدأنا بالوزارات، وكل وزير ابدى ملاحظاته بخصوص وزارته. وكما تعلمون وكما جرت العادة، فان الوزير يضع مسودة لمشروع الموازنة المتعلقة بوزارته، ومن ثم تدرس وزارة المال ما أعده الوزير، وبعد المناقشة تقترح تقديم بعض الأرقام، حيث تعاد مناقشتها أمام مجلس الوزراء مجتمعا، وهذه هي المرحلة التي وصلنا اليها، بعد أن انتهينا من كل المواد، وبدأنا بالوزارات الوحدة بعد الأخرى. وقدم عدد من الوزراء مداخلات مستفيضة لشرح حاجات وزارتهم وضرورات تعديل بعض المبالغ والأرقام ، وهناك وزراء آخرون سيدلون بما لديهم غدا وبعد غد إلى حين الانتهاء من درس الموازنة".

وقال: "لكن هاجسنا في هذه الموازنة هو التوازن بين الإيرادات والنفقات، حتى لا يكون هناك عجز في الموازنة لا شكلا ولا فعليا، لأنه في المرات والعهود السابقة حاولنا تأمين هذا التوازن، لكن عمليا لم يحصل، لذلك فان هذه الموازنة تدرس بواقعية كبيرة لكي يكون التوازن واقعيا وفعليا، وكي لا يكون هناك عجز في الموازنة. وهاجسنا هو تأمين الواردات حتى نستطيع سد حاجات الاسلاك التي لديها رواتب ومطالب محقة مثل العسكر والأساتذة والموظفين وغيرهم من الفئات، وبالتالي لابد أن يكون هناك واردات في هذه الموازنة تستطيع ان تغطي مجموع النفقات".

اضاف وزير الاعلام: "خلال الجلسة نوّه رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام يجهود الجيش اللبناني ومديرية المخابرات، لاسيما لناحية ضبط دورية من المديرية تؤازرها وحدة من الجيش نحو ٦٤ مليون حبة كبتاغون، و٧٩ برميلًا من المواد الكيميائية المعدَّة لتصنيع المخدرات، ضمن عملية دهم منشأة في بلدة بوداي – بعلبك، كما وعددًا من الآلات المستخدمة لتصنيعها، وهي من أهم العمليات التي ضُبطت بنتيجتها إحدى أكبر كميات المخدرات داخل الاراضي اللبنانية".

وردا على سؤال قال الوزير مرقص: "يفترض الانتهاء من دراسة الموازنة هذا الاسبوع".