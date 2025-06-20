‏انتهت جلسة مجلس الوزراء عند الساعة السادسة والنصف وقد ادلى وزير الاعلام بول مرقص بالمقررات الرسمية الاتية:

عقد مجلس وزراء جلسته الدورية في السراي الحكومي برئاسة دولة رئيس مجلس وزراء القاضي دكتور نواف سلام وبحضور السيدات والسادة الوزراء ، وباشر بدرس جدول أعماله بندا بندا.

ومن أبرز قراراته :شرع مجلس الوزراء وخلافا لما تم تداوله الان في بعض وسائل الاعلام، شرع بدرس مشروع تصميم وإنشاء وتأهيل وتطوير وتشغيل مطار رينيه معوض (القليعات)بطريقة BOTاو DBOT، أيضا شرع بدرس تعديل قانون الشراكه بين القطاعين العام والخاص ، PPPعلى أن يعرضا في جلسة الأسبوع القادم.

الموافقة على تحديد الأصول التي تعتمدها الدولة لمراقبة وإدارة إنشاءات الصرف الصحي. الموافقة على اتفاقية تعاون في مجال الشباب مع دولة قطر واخرى في مجال الرياضة.

تعيين ممثل عن الدولة في مجلس إدارة مصرف الإسكان .

ترحيل المواد الكيماوية المنتهية الصلاحية والتي تم توضيبها في معملي الزوق والجية.

الموافقة لوزارة الاتصالات على إعداد دفاتر الشروط لإجراء عمليات التقييم وتخمين اصول الوزارة و اوجيرو والشركتين المشغلتين للخلوي، والرجوع إلى مجلس وزراء لإطلاق المناقصة وفق قانون الشراء العام.

تأمين استمرار اشغال المدارس الرسمية وفي نطاق القانون للأبنية التي تشغلها الوزارة بالإيجار، والتي يتعذر توفير المقاعد الدراسية لتلامذتها في أي من المدارس الرسمية المجاورة لها ، وتشكيل لجنة برئاسة نائب رئيس الحكومة تضم وزارء الدفاع والمال والعدل والتربية والداخلية والتنمية الإدارية والشؤون الاجتماعية بالإضافة إلى البحوث والتوجيه لدري أوضاع المباني المستأجرة من الدولة واقتراح الحلول المناسبة لها .

سئل الوزير مرقص: ما سبب تأجيل البحث في مطار القليعات؟

اجاب: لم يتم تأجيل بحثه خلافا للرسالة النصية العاجلة والتسريبات التي صدرت، وكان هناك حرص لدى رئيس مجلس الوزراء لأنقل اليكم ذلك، وأقول انه خلافا لما نشر، لم يتم التأجيل لكننا سنستكمل البحث وسنبته الاسبوع المقبل في ضوء ما سميته BOT اوDBOTوكذلكPPP في موضوع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، لقد تم الشروع في الدراسة ولكن لم ننته منها بعد وسنبتها في الاسبوع المقبل، ولم يتم الارجاء، ونحن نسير بالموضوع بالتنسيق مع الجهات المعنية.

سئل: هل تطرق البحث لتصريح الشيخ نعيم قاسم الذي اعلن فيه بأن الحزب ليس على الحياد؟

اجاب: اكيد اخذ الشق الامني والسياسي حيزا من مداولات مجلس الوزراء ولكن لا لزوم لنؤكد كل مرة على البيان الوزاري وعلى قرارات مجلس الوزراء، فالتوجه هو نفسه وقرارات الحكومة التي عبر عنها دولة رئيس مجلس الوزراء هي في صلب خطاب القسم لا تزال نفسها، ولن نصدر في كل جلسة قرارا تأكيديا على ذلك.

وقبيل الجلسة، وحول بند إنشاء مطار القليعات، قال وزير الدولة لشؤون المهجرين كمال شحادة قبيل الجلسة الحكومية: "مطار القليعات رح يقلع".

أما الوزير جو عيسى الخوري فاستفسر عن سبب إعطاء الشركة التي ستسلّم المطار مدّة 25 سنة".