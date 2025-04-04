انتهت جلسة مجلس الوزراء عند الساعة السادسة والنصف مساءً وأدلى بعدها وزير الإعلام بول مرقص بالمقررات الرسمية الاتية :

‏عقد مجلس الوزراء جلسته الأسبوعية برئاسة السيد رئيس مجلس الوزراء ومشاركة السيدات والسادة الوزراء ، تطرق دولة الرئيس في بداية الجلسة إلى زيارته للمملكة العربية السعودية ولقائه سمو الأمير ولي العهد ،حيث كان اللقاء مناسبة في التشديد على استعادة لبنان عافيته على أكثر من صعيد وخصوصاً لجهة تحقيق الإصلاحات المطلوبة.

ثم اجرى تقييما لما تسلمه دولة رئيس مجلس الوزراء من السادة والسيدات الوزراء المعنيين من جداول بما قاموا به في وزاراتهم وطلب إليهم تحضير جداول على المدى القريب و المتوسط والبعيد من ولاية الحكومة وجرى الاتفاق على اعتماد نموذج موحد لذلك لبرمجة عمل الحكومة وفق البيان الوزاري، كما أكد السيد رئيس الوزراء على ضرورة استكمال مشاريع المراسيم التطبيقية التي لم تصدر بالنسبة للقوانين الصادرة سابقا ، والتي لم تصدر فيها مراسيم تطبيقية ، ثم انتقل الوزراء إلى دراسة جدول أعماله، فوافق على مشروع مرسوم يرمي إلى تعديل تعرفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق لجهة استحداث بنود فرعية محلية للمشروبات الكحولية ، مما يؤدي الى خفض الرسوم.

الموافقة على مشروع مرسوم يرمي إلى تحديد تفاصيل إنشاء جهاز إسكان العسكريين المتطوعين .

الموافقة على مشروع يرمي إلى تحديد أصول إعداد ونشر التقارير السنوية للمؤسسات العامة الاستثمارية للمياه .

أيضا وافق مجلس الوزراء على تحديد الأبنية المتصدعة غير الصالحة للسكن في طرابلس ،وتأمين أماكن بديلة واعتمادات ضرورية لذلك ، على أن يعمل على مسوحات في مناطق أخرى تباعا أيضا .

وأخيرا انكب مجلس الوزراء على دراسة مشروع القانون المتعلق باصلاح الوضع المصرفي في لبنان وإعادة تنظيم وضع المصارف، وهنا ناقش الوزراء الفلسفة والحاجة الضرورية وراء إقرار مثل هذا القانون ، لأن لمشروع القانون المذكور الذي يعده مجلس وزراء أهمية خاصة كونه يوفر إطارا قانونيا وتنظيميا لمواجهة الأزمات الاقتصادية والمالية والمصرفية ،وتزداد أهمية هذا القانون في ضوء الأزمة الحاضرة التي يعرفها لبنان لجهة الحفاظ على حقوق المودعين ، ومما لا شك فيه أن النمو الاقتصادي وإعادة الانتظام المالي يحتاجان إلى نظام مصرفي متعاف، ومشروع القانون هذا ضرورة للسير في تحقيق هذا الهدف ، سيكون لإقرار هذا القانون في المجلس النيابي الكريم مدخلا سيكون لوضع خطة إصلاحية تحمي حقوق المودعين .

وخلص مجلس الوزراء إلى ضرورة الانكباب على دراسة تفاصيل هذا النص خلال العطلة والعودة للاجتماع الثلاثاء صباحا .



أسئلة واجوبة

سئل الوزير مرقص حول ما قيل بأن هذا القانون وصل متأخرا إلى الوزراء فقال:" هذا القانون وصل ولكن تمت مراجعة فقط لبعض الأخطاء الإملائية او الطبيعية ليس الا، ولدينا الان وقتا اضافيا وسنتابع النقاش يوم الثلاثاء المقبل صباحا.

سئل: هل تضمنون وتعدون اللبنانيين بأنهم سيستعيدون اموالهم؟

أجاب: هذا مدخل أساسي لضمان حقوق المودعين، ولذا سنقر هذا المدخل في أول مرحلة، وهو سيكون شرطا لازما للدخول في إقرار المزيد من القوانين التي تحمي حقوق المودعين، وهو أول الغيث، وبذلك تكون هذه الحكومة اول حكومة توافق على هذا النص وترسله إلى مجلس النواب، ففي الفترة السابقة وكما أوضح وزير المالية، لم يكن يوجد نصوص صادرة ومقبولة ومعتمده من الحكومة.

وعن موقف وزير الإعلام من قضية المثارة بشأن قضية الحجاب لمراسلة في تلفزيون لبنان؟

هذا موضوع خارج بحث مجلس الوزراء ولكن سيطرح هذا الموضوع أمام مجلس الإدارة الجديد الذي سنشكله بسرعة اللازمة، ليكون هناك إدارة سليمة لهذه المؤسسة قادرة أن تبحث مواضيع استراتيجية واساسية، ولقد وضحت إدارة تلفزيون هذا الموضوع.

وردا على سؤال حول آلية المؤسسة الوطنية لاعادة الودائع قال:" سيكون هناك آلية مختلفة تماما ونعلن عنها تباعا تبعا لدراسة هذه النصوص.

أضاف : لدينا مصلحة ذاتية لإصدار هذا القانون كما كانت عندنا مصلحة لتعديل السرية المصرفية وان شاء الله تعيين مجلس ادارة الإنماء والاعمار.

وردا سؤال حول الانطباع عن زيارة الرئيس سلام الى المملكة العربية السعودية قال؛ كان انطباعا ايجابيا وكان تشديد على استكمال الإصلاحات كمدخل لتسهيل كل الأمور التي نحن بحاجة اليها.

ولبنان ملتزم ب بتنفيذ ما وعد به في البيان الوزاري وقد باشرنا هذا الامر، وهناك عمل عليه وهو يتعلق بالجامرك وغيره من الإصلاحات الاقتصادية الضرورية التي نقوم لها للوصول الى هذه الأهداف المشتركة.

وردا على سؤال حول التنسيق مع المصارف حول هذا القانون؟ قال؛" تم التنسيق مع كل الأطراف المعنية، وجمعية المصارف زارت وزير المال وبحثت هذا الموضوع، الذي بحثنا فلسفته اليوم وسنباشر بدراسة النصوص يوم الثلاثاء المقبل.

هذا وقرر مجلس الوزراء استرداد مراسيم ألاملاك البحرية لدراستها مجددا نظرا لما يشوبها من شوائب.