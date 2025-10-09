المركزية - يرأس رئيس مجلس الوزراء نواف سلام جلسة مجلس الوزراء يحضرها نائب رئيس الحكومة طارق متري ووزراء: المالية ياسين جابر، الثقافة غسان سلامة، الدفاع ميشال منسى، الطاقة والمياه جو الصدي، السياحة لورا الخازن لحود، الشؤون الاجتماعية حنين السيد، الخارجية والمغتربين يوسف رجي، المهجرين وشؤون تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي كمال شحادة، الداخلية والبلديات العميد احمد الحجار، الاتصالات شارل الحاج، الشباب والرياضة نورا بايراقداريان، التربية والتعليم العالي ريما كرامي، الصناعة جو عيسى الخوري، شؤون التنمية الادارية فادي مكي، العمل محمد حيدر، الاشغال العامة والنقل فايز رسامني، الاعلام بول مرقص، البيئة تمارا الزين والصحة ركان ناصر الدين.

كما يحضر المدير العام لرئاسة الجمهورية انطوان شقير والامين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية.

ويعتبر ملف النفايات الابرز على طاولة الحكومة. وافيد ان عند دخوله جلسة مجلس الوزراء صرّح رئيس مجلس الإنماء والإعمار محمد قباني بأن التوجه الحالي هو نحو توسعة مطمر الجديدة.