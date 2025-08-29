يعقد مجلس الوزراء عند الساعة الثالثة من بعد ظهر يوم الجمعة في 5 ايلول المقبل، جلسة في القصر الجمهوري لعرض ومناقشة الخطة التطبيقية لحصر السلاح التي كلف الجيش بوضعها وفقاً لما جاء في البند ثانياً من قرار مجلس الوزراء رقم 1 تاريخ ٢٠٢٥/٨/٥.

