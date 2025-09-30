المركزية - لم يكتمل نصاب الجلسة التشريعية التي دعا إليها رئيس المجلس النيابي نبيه بري استكمالا لجلسة الأمس وحضر 48 نائبا دخلوا إلى القاعة العامة، وبعد انتظار أعلن ارجاء الجلسة إلى موعد لم يحدد.

وقال نائب رئيس مجلس النواب إلياس بوصعب: "الجميع يعرف، انه حصلت مواقف لبعض الزملاء النواب على اثر جلسة الأمس، وهذه المواقف أصبحت واضحة في الاعلام، انه سيكون هناك مقاطعة لجلسة اليوم واذا حصل نصاب ام لا، فأنتم شاهدون واذا لم يحصل النصاب معنى ذلك ان الجلسة التي بدأناها بالأمس معطلة. وبالأمس طار النصاب قبل انتهاء الجلسة، يعني لم تتم تلاوة محضر الجلسة كما يحصل في العادة من أجل القوانين السبعة التي أقرت نستطيع ان نرسلهم في الأطر القانونية والدستورية وتنشر في الجريدة الرسمية وبالتالي إذا لم تحصل الجلسة كل القوانين التي أقرت بالأمس تبقى محفوظة لعقد جلسة اخرى وعندما تحصل الجلسة الثانية عندها سيقفل المحضر".

أضاف بو صعب: "وعندما يقفل المحضر تصبح القوانين سالكة بطرقها القانونية يعني كل ما اقر بالأمس إذا لم يحصل النصاب اليوم يعتبر مجمدا، ومن ناحية أخرى حق لكل النواب ان يمارسوا صلاحياتهم بالديموقراطية وكنا نشهدها من كل الافرقاء وكنا نقول هذا حق لكل النواب".

وما أريد قوله، إذا لم تحصل جلسة وقاطعنا الجلسة ما هي الخطوة الثانية ومتى سيعود التشريع فالجلسة ستكمل جدول الاعمال المدرج حاليا. هل هي مقاطعة أم سنعود؟ الشعب اللبناني كان يأمل ان ننتهي من موضوع التعطيل. وتعطيل التشريع يعني تعطيل اقرار القوانين الإصلاحية منها، التعديل على قانون هيكلة المصارف وقانون الفجوة المالية والموازنة وغيرها".

وتابع بو صعب: "وليعرف الشعب اللبناني، ان تعطيل المجلس يمكن ان يكون هدفا، وآمل ألا يذهب الموضوع في هذا الاتجاه، لان تعطيل المجلس النيابي، يعني، إننا لن نخرج من هذه الأزمة إلا بحل سياسي كبير".

وختم بو صعب: "الواضح ان الأزمة تتفاقم وهذه خلافات داخلية، ولن تحل إلا بالتفاهم السياسي".

من جهة أخرى، أفادت معلومات للـLBCI نقلا عن أكثر من نائب بأن "القرار لدى نواب حزب القوات اللبنانية وحزب الكتائب اللبنانية وبعض المستقلين والتغييريين هو بعدم تأمين نصاب جلسة مجلس النواب اليوم".

وأثناء دخوله إلى الجلسة صرح النائب غازي زعيتر لـ"النهار" قائلاً: "يلي بده يقاطع اليوم يستقيل أحسن".

أما النائب هادي أبو الحسن فقال: "لا يمكن أن نكيل بمكيالين ونحن ضدّ تعطيل الجلسات النيابية وموقفنا واضح لناحية إلغاء المادة 12 من قانون الانتخاب بما يُتيح للمغتربين الاقتراع لـ128 نائبًا".