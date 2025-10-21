رفع رئيس مجلس النواب نبيه بري الجلسة النيابية التي خصصت لانتخاب أميني السر والمفوضين ال 3 وأعضاء اللجان وبقيت هيئة مكتب المجلس على ما كانت عليه ، فيما طرأ تعديل طفيف على لجنتي الإعلام والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ، حيث حل النائب ملحم رياشي مكان النائب غياث يزبك في لجنة الاعلام ، والنائب اديب عبد المسيح مكان النائب فريد الخازن في لجنة تكنولوجيا المعلومات .

كما اعلن الرئيس بري في ختام الجلسة بقاء رؤوساء ومقرري اللجان في مواقعهم حسب ما تبلغ من اللجان النيابية .

وقبيل الجلسة أكد نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب ان الجلسة ادارية وغير متوقع أن تكون غير ذلك ولدينا لجنة فرعية تدرس كل القوانين ومقاطعة اللجنة موقت.

وأضاف بو صعب: "طرحت سابقا على كل النواب سحب اقتراحات القوانين وترك واحد منها واكرر طلبي كي تركز اللجنة على قانون واحد".