أقرّ مجلس النواب في جلسته التشريعية تعديل بعض فقرات قانون النقد والتسليف التي تسمح لمصرف لبنان بطباعة اوراق ال ٥٠٠ الف والمليون و٥ مليون ليرة، إضافة إلى إقرار المشروع الوارد المرسوم رقم 9109 المتعلق بطلب الأجازة للحكومة لحكومة الجمهورية اللبنانية توقيع اتفاقية المقر مع المنظمة العربية للتنمية الزراعية.

كما تمّ إقرار مشروع قانون المعجل الوارد بمرسوم رقم 936 فتح اعتماد إضافي بقيمة 2350 مليار من الموازنة العامة لعام 2025 لزوم معاشات التقاعد ودفع 12 مليون للمتقاعدين في القطاع العام.



وأقرت الجلسة مشروع القانون الوارد بمرسوم رقم 963 الرامي إلى الإجازة للحكومة اللبنانية الانضمام أتفاقية الأمم المتحدة بشأن التنوع البيولوجي من خارج نطاق الولاية الوطنية كما مشروع القانون المعجل الوارد بالمرسوم رقم 602 الرامي إلى تعديل القانون رقم 42 / 2017 المتعلق بتنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وانتهت الجلسة بفقدان النصاب بعد انسحاب نواب الكتائب والقوات والتغييريين والاعتدال وعدد من المستقلين اعتراضا على عدم مناقشة انتخاب المغتربين على ان تعود الى الانعقاد عند الحادية عشرة من قبل ظهر الثلثاء.

بري - حمدان: في مستهل الجلسة التشريعية في مجلس النواب والتي انطلقت عند الحادية عشرة برئاسة رئيس المجلس نبيه بري، أكّد النائب فراس حمدان أنّ "استهداف رئيس الحكومة نواف سلام واتهامه بالعمالة والصهيونية من فريق سياسي في البلد غير مسموح"، مضيفاً: "هذا الفريق إن كان لا يعجبه رئيس الحكومة فليستقل من الحكومة وهذا الخطاب يؤدي إلى تقسيم البلد".



وردّ برّي على حمدان، قائلاً: هذا رئيس حكومة كل لبنان والحكومة ليست حكومة واحد أو إثنين ..الحكومة يشترك فيها الجميع "خافوا الله يا جماعة".

الجميل: وطالب رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل بمناقشة انتخاب المغتربين في جلسة اليوم: نحن على بُعد أسابيع من إقفال باب التسجيل والناس لا تعرف على أيّ أساس ستنتخب وشدد على مناقشة موضوع السلاح في مجلس النواب لأنّه "موضوع سيادي ويمسّ استقرار الدولة".

القوات - خليل: وقال رئيس لجنة الادارة والعدل النائب جورج عدوان: يجب وضع قانون الانتخاب المعجل المكرّر على جدول أعمال الهيئة العامة فلنؤمّن أقله حصول الانتخابات وبعدها ندرس القوانين الأخرى ولذلك نحن نعلق مشاركتنا في اجتماعات اللجنة الفرعية التي تبحث قوانين الانتخاب.

على الاثر، دار سجال عنيف بين النائب علي علي حسن خليل ونواب القوات اللبنانية على خلفية اتهام خليل للقوات بمحاولة تطيير الانتخابات. وقال خليل بعد كلمة عدوان "واضح انو الإخوان بدّهن يطيروا الانتخابات"، فصفّق له عدوان ونواب "القوات" تهكماً، فقال خليل: "في تقليل أخلاق كل واحد يحترم حالو عيب عليكن"، ليعلو الصراخ في القاعة ويقول له نواب "القوات": "إنت بتحترم حالك".

انسحاب: و اعلن النائب سامي الجميل انسحاب كتلته من الجلسة اعتراضا على عدم طرح اقتراح قانون الانتخابات النيابية.

وكان بري قال ردا على مداخلات بعض النواب في الشأن المتصل بقانون الانتخاب : " كفى محاولات لتجاوز قانون الانتخاب الحالي ".

باسيل: وطالب رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل في مستهل جلسة مجلس النواب الحكومة بتطبيق قانون الإنتخابات وعدم رمي المسؤولية على عاتق المجلس النيابي". وأكد أن "القانون الحالي يعطي الحكومة طريقة تطبيق إقتراع المنتشرين للنواب الستة المخصصين لهم، بالإضافة على تقرير صادر من لجنة مؤلفة من الحكومة السابقة يقدم الحلول لإجراء هذه العملية". وتابع:" لذلك فالكلام عن عدم تطبيق عملية الإنتخاب والترشيح للمنتشرين هو ساقط، وعلى الحكومة أن تبدأ بالتسجيل كي تسقط كل التصاريح عن تأجيل الإنتخابات النيابية في ال ٢٠٢٦".

خلف: من جهته، قال النائب ملحم خلف: "دولة الرئيس، بعد ان أكدت الحكومة استحالة إجراء الانتخابات لغير المقيمين وفق القانون المرعي، ودرءًا لإقصاء اللبنانيين غير المقيمين عن استحقاق أيار 2026، وحفاظًا على حق الاقتراع وتداول السلطة، أتوجه الى دولتكم مناشدًا، وبما لكم من صلاحية مكرّسة في المادة 109 من النظام الداخلي، إدراج على جدول أعمال الجلسة الحاضرة اقتراح القانون المعجل المقدّم من تسعة زملاء بتاريخ 9/5/2025، والرامي الى تمكين اللبنانيين المقيمين خارج الأراضي اللبنانية من المشاركة في الانتخابات النيابية، عبر تعديل عدد من مواد القانون رقم 44/2017".

أضاف خلف: "فالاستحقاق داهم، والمهل اللوجستية والإدارية لا تحتمل التأخير (تحديث اللوائح القنصلية، فتح وتجهيز أقلام في الخارج، تدريب العاملين، وأنظمة نقل النتائج)، وأي فراغ أو التباس يعرّض العملية للطعن ويهزّ المساواة بين اللبنانيين أينما وجدوا.

وفي حال عدم رغبتكم في إدراجه مباشرة، أتقدم بهذه المذكرة الخطية المعلّلة طالبًا مناقشة الاقتراح بصورة المعجّل المكرّر عملًا بأحكام المادة 110 من النظام الداخلي، ولا سيما ان الاقتراح المعجّل مؤلف من مادة وحيدة، بما يضمن إحقاق الحق وتوحيد شروط المشاركة بين المقيمين وغير المقيمين، وتمكين الجهات المعنية من استكمال التحضيرات ضمن المهل المتاحة".

كنعان: ودعا رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان في الجلسة الى" اقرار الاعتماد الاضافي لمتقاعدي القطاع العام ليحصلوا على ١٢ مليون شهرياً وقال: "عمل موقت وضروري لانصافهم بانتظار الحل الشامل".

قبل الجلسة: قبل الجلسة، أشارت معلومات الـmtv الى ان رئيس مجلس الوزراء نواف سلام يتجه إلى حضور الجلسة رغم أنّه كانت لديه خيارات عدّة لعدم الحضور كتسجيل موقف.

وأكدت ان قانون الإنتخاب وموضوع صخرة الروشة سيُطرحان في بداية جلسة مجلس النواب، مؤكدة

وأضافت ان القوات ستكون رأس حربة بموضوع المطالبة بالبت بقانون الإنتخاب في بداية الجلسة وستكون هناك كلمة للنائب جورج عدوان حيث سيُطالب باسم "القوات" بأن هذا القانون ساري المفعول يجب أن يُدرس.

ابو الحسن: وقبيل انعقاد الجلسة قال النائب هادي أبو الحسن: "موضوع انتخابات الاغتراب طُرح سابقًا وما زلنا أمام استعصاء، ومن البداية، أنا مقتنع أن لا بد من مناقشته في الهيئة العامة، ونحن مع إلغاء المادة 112 وهذا يسمح للمغتربين بالتصويت للنواب الـ 128، وموقفنا أساسي وواضح".

أضاف: "منفتحون على بحث أي قانون انتخاب جديد خارج القيد الطائفي مع مجلس الشيوخ ولكن بعد الانتخابات النيابية"، لافتا الى "اننا مع قانون الإنتخاب الحالي كي لا تطير الإنتخابات ولكن مع إلغاء المادة 112 لإتاحة المجال للمنتشرين بالتصويت للمقاعد 128 في لبنان".

وتابع: "موضوع صخرة الروشة أصبح خلفنا، هناك مواضيع أهم مثل سحب السلاح ونحن أمام عدوان آتٍ إذا لم يتم تطبيق اتفاقيات جديدة".

وختم: "نحن مقبلون ربما على عدوان إسرائيلي جديد إذا لم تلتزم الحكومة بتطبيق بند السلاح والمطلوب وحدة داخلية والعودة إلى قرارات الحكومة".

بوعاصي: بدوره، اعتبر النائب بيار بو عاصي "أننا رأس حربة في الكثير من المواضيع السيادية والانتخابية وعلى رأسها اقتراع اللبنانيين في الخارج فهذا من حقّهم".

أضاف: "نريد إنقاذ الانتخابات لأنّنا كلّما أصرّينا على قانون لا إمكانية لتحقيقه فنحن نعرّض الانتخابات النيابية للخطر وهذه جريمة ديمقراطية".

عدوان: من جهته، أكد النائب جورج عدوان ان "هناك محاولة لتأجيل الانتخابات وسنطلق موقفًا جديًا مطالبين من النواب الرافضين لتأجيلها بالتضامن الوثيق للوقوف في وجه من يريد تعطيل الانتخابات وتأجيلها".

حاصباني: اما النائب غسان حاصباني فقال: "تهميش صوت المغتربين غير مقبول والحكومة طلبت من رئيس مجلس النواب تصحيح مادة في القانون ونحن سوف نستمر بأخذ خطوات للوصول إلى تصحيح الخطأ، ومنطق حزب الله ضعيف من ناحية اعتبارهم أنهم لا يستطيعون القيام بحملات انتخابية".

ضو: ولفت النائب مارك ضو الى ان "لا انسحاب من الجلسة ولكن سوف يكون لنا موقف من التعطيل الذي يقوم به الرئيس بري وبما أن القانون معجّل مكرّر فلا يحق للرئيس بري تعطيله ولكنه يقوم بالتعطيل من أجل المقاعد الشيعية".