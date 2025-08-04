لم يعد الكلام عن رد لبناني أو ورقة أميركية محور النقاشات السياسية، فكل الانظار تتجه نحو جلسة الثلاثاء، المحكومة بالتوافق، رغم حملات التهويل حولها.

وفي معلومات "الجديد"، القوى السياسية مجتمعة، لا ترغب في تفجير المجلس وبالتالي كل الصيغ المطروحة للبحث لها طابع وطني ولا استفزاز فيها، مع إمكانية عدم البت ببند حصرية السلاح وترحيل البحث بها حتى يوم الخميس، وقد سجلت في الساعات الماضية وبعيدا عن الإعلام زيارة قام بها رئيس الحكومة نواف سلام الى قصر بعبدا.

مصادر حكومية وضعت الزيارة في إطار التداول في الصيغ والطروحات الأقرب الى التوافق الداخلي والضغوط الدولية، وفي معلومات الجديد أن لا صيغة نهائية حتى اللحظة مع وجود أكثر من مقترح أو صيغة، وستبقى المشاورات قائمة حتى الثانية والنصف من بعد ظهر الثلاثاء على حد تعبير المصادر.

وبحسب المعلومات فإن الاتصالات تؤشر الى مرور الجلسة بأجواء إيجابية "ومرضية" نوعا ما، أما الصيغ المطروحة للنقاش فقوامها:

- أولا البنود الواردة في الخطاب الاخير لرئيس الجمهورية وأولها انسحاب اسرائيل وتطبيق اتفاقية وقف اطلاق النار، وحصر كل السلاح اللبناني بيد الدولة.

- أما ثانيها فترتيبات زمنية وآليات تطبيقية عبر المجلس الأعلى للدفاع.