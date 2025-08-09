Aug 9, 2025 8:47 PMClock
أخبار محلية
  • Plus
  • Minus

جلسات الحكومة تتوقف موقتاً…و"الحزب" يطلب وساطة قطر

أفادت قناة “الجديد” أنّ جلسات مجلس الوزراء ستتوقف في الأسبوع الثالث من شهر آب بسبب عطلة المديرين العامين في القصر الجمهوري والسراي الحكومي، على أن تُستأنف نهاية الشهر الجاري.

وفي موازاة ذلك، تتواصل الاتصالات السياسية على أكثر من مستوى لتفادي الانزلاق إلى لعبة الشارع، فيما كشفت المعلومات أنّ حزب الله طلب وساطة قطرية قبل أن تتخذ الحكومة قراراً بشأن حصرية السلاح، مع التأكيد أنّ مصير هذه الوساطة سيعتمد على جديتها والنتائج التي ستفضي إليها، خصوصاً إذا كان الهدف منها مجرد كسب الوقت، وهو ما لن توافق عليه لا الولايات المتحدة ولا قطر.

كما أظهرت الدوحة دعماً للبنان، ولا سيما في قطاع الطاقة، حيث وافق الجانب القطري على تقديم 200 مليون دولار للكهرباء، ويجري البحث حالياً في آلية صرف هذا المبلغ.

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o