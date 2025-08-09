أفادت قناة “الجديد” أنّ جلسات مجلس الوزراء ستتوقف في الأسبوع الثالث من شهر آب بسبب عطلة المديرين العامين في القصر الجمهوري والسراي الحكومي، على أن تُستأنف نهاية الشهر الجاري.

وفي موازاة ذلك، تتواصل الاتصالات السياسية على أكثر من مستوى لتفادي الانزلاق إلى لعبة الشارع، فيما كشفت المعلومات أنّ حزب الله طلب وساطة قطرية قبل أن تتخذ الحكومة قراراً بشأن حصرية السلاح، مع التأكيد أنّ مصير هذه الوساطة سيعتمد على جديتها والنتائج التي ستفضي إليها، خصوصاً إذا كان الهدف منها مجرد كسب الوقت، وهو ما لن توافق عليه لا الولايات المتحدة ولا قطر.

كما أظهرت الدوحة دعماً للبنان، ولا سيما في قطاع الطاقة، حيث وافق الجانب القطري على تقديم 200 مليون دولار للكهرباء، ويجري البحث حالياً في آلية صرف هذا المبلغ.