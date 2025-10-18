يواصل رئيس حزب "القوات اللبنانيّة" سمير جعجع استقبال المجالس البلديّة والاختيارية الجديدة، في المقرّ العام للحزب في معراب، حيث التقى مجلس بلدية يانوح - قضاء جبيل برئاسة روجيه البعيني ونائب الرئيس أندريه البعيني، في حضور منسّق "القوات" في منطقة جبيل سافيو بركات، رئيس مركز الحزب في البلدة جورج البعيني. وقد تناول جعجع مع الوفد التطورات العامة في البلاد وشؤون البلدة وحاجاتها.

كما التقى جعجع، مجلس بلدية حالات - قضاء جبيل برئاسة جاد باسيل ونائب الرئيس الياس ضو، يرافقه المختار زخيا ضو، في حضور منسّق "القوات" في منطقة جبيل سافيو بركات، رئيس مركز الحزب في البلدة شربل صليبا. وقد تناول جعجع مع الوفد التطورات العامة في البلاد وشؤون البلدة وحاجاتها.