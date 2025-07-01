المركزية- التقى رئيس حزب "القوّات اللبنانيّة" سمير جعجع، في المقر العام للحزب في معراب، وفداً من بلديّة بشوات برئاسة حميد كيروز يرافقه مختار البلدة جان حبيب كيروز، في حضور منسق منطقة البقاع الشمالي في الحزب الياس بو رفول، رئيس مكتب شؤون البلديات في المنسقية شحادة شواح ورئيس المركز في البلدة طنوس كيروز. وتداول الوفد مع رئيس "القوّات" في شؤون البلدة وحاجاتها، وقدّم الوفد لجعجع هدية تذكاريّة وهي عبارة عن لوحة خشبيّة تحمل صورة "سيدة بشوات" وصورة جعجع، وكُتِب عليها "من كان للعذراء ابناً لن يدركه الهلاك ابداً".

كما التقى جعجع، وفداً من بلديّة برقا برئاسة إدمون فريد جعجع يرافقه مختار البلدة سمير يوسف جعجع، في حضور منسق منطقة البقاع الشمالي في الحزب الياس بو رفول، رئيس مكتب شؤون البلديات في المنسقية شحادة شواح ورئيس المركز في البلدة شربل جعجع. و تباحث الوفد مع رئيس "القوّات" في شؤون البلدة وحاجاتها.