المركزية- استقبل رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، في معراب، المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جينين هينيس - بلاسخارت (Jeanine Hennis-Plasschaert)، ترافقها المستشارة السياسية ليزا مور وسيانا أوكونيل من مكتب الشؤون السياسية، في حضور عضو الهيئة التنفيذية النائب السابق ادي ابي اللمع ورئيس جهاز العلاقات الخارجية في الحزب الوزير السابق ريشار قيومجيان.

وتم خلال اللقاء بحث التطورات السياسية والعسكرية والأمنية التي تشهدها البلاد.

ايضا، التقى سمير جعجع في معراب، وفداً من مجموعة العمل الأميركية لدعم لبنان ATFL، ضم الرئيس إد غابرييل، والأعضاء: جاي غزال، لانا ياغي، مايك أحمر، جاك طعمة، كمال شهيب، نسيم حفار، منال صعب، غسان صعب، سليم ساسين، فرانسوا نادر، خليل روحانا، ميشال شماس، ناتاشا عقدة، توماس أبراهام، شايان معوض، فيليب ناصيف، ومن السفارة الأميركية كاريل توما، وذلك بحضور عضوي تكتل الجمهورية القوية النائبين غسان حاصباني، والياس إسطفان، ورئيس جهاز العلاقات الخارجية في الحزب الوزير السابق ريشار قيومجيان وعضو الهيئة التنفيذية في الحزب جوزف جبيلي.

ووصف غابرييل الاجتماع الذي استغرق ساعة ونصف ساعة بالمثمر والمفيد، وقال: "تداولنا في موضوعين رئيسيين وأساسيين: الأول ضرورة تنفيذ كامل لاتفاق وقف إطلاق النار، فيما الثاني تمحور حول الحزمة الإصلاحية الاقتصادية التي تناقشها الحكومة اللبنانية في الوقت الراهن".

غابرييل الذي جدد التأكيد على "أهمية التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار ووجوب نزع سلاح جميع الميليشيات شمال نهر الليطاني وجنوبه"، أعلن أنه ناقش وجعجع أهمية تعزيز دور الجيش اللبناني ليتمكن من القيام بمهماته، فضلاً عن انسحاب الجيش الإسرائيليّ حتى يعم الهدوء على الحدود اللبنانية"، ناهيك عن البحث في ملف ترسيم الحدود البرية.

وإذ أشار الى أنه تطرق مع رئيس "القوات" الى "الحزمة الاقتصادية والمالية التي تناقشها الحكومة اللبنانية حالياً"، كشف غابرييل أن الأخيرة ستدرس الحزمة على أن يتم فيما بعد إرسالها إلى مجلس النواب".

وتابع: "بعدما طرحنا الملفات السياسيّة والاقتصادية، لمسنا في شخص سمير جعجع قيادة قوية ترغب في رؤية التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار، الى جانب العمل مع الأطراف كافة بغية إيجاد السبل الناجعة للمضي قدماً، نحو تحقيق مشروعي قانون السرية المصرفية وإعادة هيكلة المصارف، على أن يشقّا طريقهما إلى البرلمان اللبناني،" آملاً "تمريرهما بأسرع وقت ممكن".

كما التقى جعجع، وفداً من حزب الهانشاك، ترأسه رئيس اللجنة التنفيذية للحزب في لبنان فانيك داكسيان وضم اعضاء اللجنة : ديكران مهرانيان، مهران شاهينيان ولطفيك كودالازيان، في حضور رئيس جهاز العلاقات الخارجية في "القوات" الوزير السابق ريشار قيومجيان.

عقب اللقاء، أكد داكسيان على أهمية التعاون بين حزبي القوات اللبنانية والهانشاك. وقال:" تطرقنا مع الدكتور جعجع إلى المستجدات السياسيّة اللبنانية من خلال رؤيتنا المشتركة للبنان السياديّ والدولة القويّة، ولا سيّما أننا" نؤمن بضرورة التلاقي بين القوى السيادية، باعتبار انه الطريق الوحيد نحو التقدم وإعادة الأمل إلى اللبنانيين، بعد مواجهة الصعوبات والتحديات المختلفة في لبنان".

ولفت داكسيان إلى "أهمية التنسيق بين الحزبين خصوصًا في الاستحقاق الإنتخابي البلدي والإختياري لأن حضور الهانشاك في المجالس البلديّة هو جزء أساسيّ من المشروع الوطنيّ".