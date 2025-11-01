

يواصل رئيس حزب "القوات اللبنانيّة" سمير جعجع استقبال المجالس البلديّة والاختيارية الجديدة، في المقرّ العام للحزب في معراب، حيث التقى مجلس بلدية حامات - البترون برئاسة نقولا ايوب ونائبة الرئيس ديمتريا عيسى، في حضور رئيس اتحاد بلديات البترون روجيه يزبك، منسّق "القوات" في منطقة البترون بول حرب وفيوليت أيوب عن مركز الحزب في البلدة. وقد تناول جعجع مع الوفد التطورات العامة في البلاد وشؤون البلدة وحاجاتها. وفي ختام الزيارة قدم الوفد لرئيس "القوات" ايقونة، تذكاراً من سيدة النورية.