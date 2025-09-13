التقى رئيس حزب "القوات اللبنانيّة" سمير جعجع في معراب وفدًا من مخاتير منطقة "بعبدا" ضمّ مخاتير بلدة "الحدث": ناجي عبدو الأسمر، فرنسيس يوسف ياغي ونصرلله فرنسوا كرم ، مخاتير "كفرشيما" : مفوض حزب الوطنيين الأحرار في بعبدا سهيل سليمان طعمه ووفاء وديع القارح، مخاتير "الشياح" : توفيق الياس الفرزلي، روبير انطوان حنا وجورج توفيق جبر، مختاري "تحويطة النهر" : نجيب الياس أبو خليل وايلي فرنسوا الحاج.

كما استقبل جعجع، مختار "الليلكي" جرجس حبيب متى، مختاري "عين الرمانة" : رئيس مركز القوات ورئيس مكتب الشؤون الإختيارية ايلي قيصر قيصر وميشال صاصي، مختار "حارة الست" عبدو كريم الغاوي، مختار "وادي شحرور السفلى" جان توفيق الشماس، إلى مختار "حارة حريك" رئيس مركز القوات سلام أنطوان كسرواني.

وحضر اللقاء منسق "بعبدا الساحل" جورج حليم مزهر ومساعده فريد حليم دعيبس، رئيس مكتب الشؤون الإختيارية ميشال انطوان حران، أمين السر جان الياس عون، من مكتب الإنتخابات طوني نبيل الفغالي فضلاً عن رؤساء مراكز : فادي بشاره نمر في "الحدث"، اندراوس حبيب المر في "كفرشيما"، زينا شفيق ابو رفايل في "الشياح"، ريشار يوسف أبو رجيلي في "تحويطة النهر"، جو مرسال الأسمر في "بعبدا"، حبيب بشاره البستاني في "تحويطة الغدير- المريجة- الليلكي"، ادوار سامي ابراهيم في "فرن الشباك"، كريم اميل عرموني في "بطشاي- المرداشة"، ناتالي روي ابو انطون في "بسابا"، مارون جورج صوما في "حارة الست" والياس ميشال صعب سالم في "وادي شحرور.