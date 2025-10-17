Image
أخبار محلية
جعجع يلتقي سفير كندا

المركزية - التقى رئيس حزب القوات اللبنانيّة سمير جعجع في معراب سفير كندا الجديد في لبنان غريغوري غاليغان، في زيارة تعارف، في حضور عضو الهيئة التنفيذيّة النائب السابق إدي أبي اللمع ورئيس جهاز العلاقات الخارجيّة في الحزب الوزير السابق ريشار قيومجيان.
وكانت مناسبة تم خلالها استعراض المستجدات السياسيّة على المستويين اللبناني والإقليمي.

