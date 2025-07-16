التقى رئيس حزب القوات اللبنانيّة سمير جعجع في معراب مجلس بلدية “بتدعي” في قضاء بعلبك، برئاسة جان يوسف فخري ونائبه وسيم فخري، والمختار طنوس فخري، في حضور منسق القوات في المنطقة الياس بو رفول، ورئيس مكتب الشؤون البلدية شحادة شواح ورئيس المركز في البلدة سليم طانيوس فخري.​

كما استقبل جعجع المجلس البلدي الجديد لبلدة “القدّام” في قضاء بعلبك، برئاسة طوني جعجع ونائبه صلاح حدشيتي، والمختارة جيسيكا جعجع، في حضور منسّق القوات في البقاع الشمالي الياس بو رفول ورئيس مكتب الشؤون البلدية في المنسقية شحادة شواح ورئيس المركز في البلدة إيلي حدشيتي.​

و التقى جعجع في معراب عدداً من مخاتير بلدات البقاع الشمالي، وهم: مختار "بيت بو صليبي" وسام الغصين، مختار "مزرعة السيد" مخايل داغر، مختار "بيت مطر" رامز العاقوري، مختار "صفرا" نهرا خضرا، يرافقهم عدد من رؤساء المراكز في بلداتهم، وهم: حنا الغصين (مختار بيت بو صليبي سابقًا)، غسان داغر، جان العاقوري، غسان خضرا، في حضور منسق "القوات اللبنانية" الياس بو رفول، ومساعده لشؤون قرى السهل يوسف بو عبود.

وكانت مناسبة للبحث في شؤون وشجون محلية وإنمائية، وفي مقومات العيش لأهالي المنطقة.