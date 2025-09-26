المركزية - يواصل رئيس حزب “القوات اللبنانيّة” سمير جعجع استقبال المجالس البلديّة والاختيارية الجديدة، في المقر العام للحزب في معراب، حيث التقى مجلس بلدية عين ابل، برئاسة ايوب خريش، ونائبه ايمن بركات، في حضور منسق “القوات” في المنطقة جوزف سليمان ورئيس المركز شادي حداد. وقد تباحث جعجع مع الوفد في التطورات العامة في البلاد وشؤون البلدة وحاجاتها.



كما التقى جعجع،وفداً من اتحاد أحزاب الشعب الأوروبي، وضم: عضو البرلمان الأوروبي عن حزب الجمهوريين في فرنسا ونائب رئيس حزب الشعب الأوروبي فرانسوا كزافييه بيلامي، عضو البرلمان الأوروبي عن حزب الشعب الإسباني والأمينة العامة لحزب الشعب الأوروبي دولوريس مونتسيرات، وزير الاندماج الأوروبي في حكومة صربيا نيمانيا ستاروفيتش، النائب في البرلمان الأوروبي ونائب رئيس حزب “كوكوموس” الفنلندي أنا كارولينا بارتانين، مستشار رئيس البرلمان في صربيا نيكولا فلاجنيس، منسق العلاقات عبر الأطلسي ومستشار رئيس حكومة ألمانيا عن حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي بيرتيل ڤينچر، مدير العلاقات الخارجية لاتحاد الشعب الأوروبي باتريك فولير، مدير معهد روبرت شومان (RSI) – هنغاريا غابور بيرتسلي، ‏السكرتيرة الدولية لحزب الديمقراطيين المسيحيين في السويد صوفيا دام، السكرتيرة الدولية لحزب الشعب النمساوي إيفا دوهالوفا، المدير الإداري في حزب الجمهوريين الفرنسي مارتين ترونكي، عضو حزب الجمهوريين الفرنسي اليكسي بينو دو فيلوشونون، السكرتيرة الدوليّة لحزب “نوي موديراتي” الإيطالي ماريا كيارا فازيو، الأمينة العامة لمنظمة الشباب في اتحاد أحزاب الشعب اديلميرا فيري هيرنانديز، رئيس شبكة “بروكسيل” في منظمة شباب الإتحاد هايدي هانهيلا، المدير التنفيذي في مركز “ويلفريد مارتنز” لدراسات الاتحاد الأوروبي تومي هوتهانين، السكرتير الدولي لحزب “كوكوموس” في فنلندا جوناس بولينين، مدير مكتب مؤسسة “كونراد أديناور” في لبنان كريستينا بادا، مدير مركز الحزب المسيحي الديمقراطي الدولي في السويد عومير نور.

وقد حضر اللقاء، عضوا تكتل “الجمهورية القوية” النائبان إيلي خوري، إلياس اسطفان، عضو الهيئة التنفيذية في حزب “القوات اللبنانية” جوزيف جبيلي، رئيس قسم الشؤون الخارجية في حزب “الكتائب اللبنانية” مروان عبدالله، رئيس جهاز الشباب والخريجين ومسؤول الإعلام الأجنبي في “القوات” مارك سعد، رئيس مصلحة الطلاب في “القوات” عبدو عماد، رئيس جهاز التنمية في “القوات” جان خشان، رئيسة مكتب العلاقات مع الأحزاب والمؤسسات الدولية في جهاز “العلاقات الخارجيّة” إلسي عويس، المسؤول في جهاز العلاقات الخارجية طوني درويش، إيلي عبيد ورودولف زغيب عن مكتب العلاقات مع الأحزاب والمؤسسات الدولية، والباحثة السياسية والكاتبة مايا خضرا.

وقد تباحث المجتمعون في التطورات السياسيّة في لبنان، وخصوصاً مسألة حصر السلاح في يد الدولة والدور الأوروبي في دعم لبنان ومؤسساته الشرعيّة وعلى رأسها الجيش اللبناني وكيفيّة توفير الدعم الأوروبي في سبيل تحقيق الأولويات اللبنانيّة وصولاً إلى إجراء الإنتخابات المقبلة في موعدها في أيار 2026.

واغتنم الوفد الفرصة لتوجيه تحيّة لحزب “القوّات اللبنانيّة” العضو الفاعل في اتحاد احزاب الشعب الأوروبي على نضاله غير المنقطع في سبيل سيادة لبنان وحريّته.