9:45 AMClock
أخبار محلية
  • Plus
  • Minus

جعجع يستقبل وفد مصلحة المعلمين لبحث القضايا التربوية والنقابية

المركزية- استقبل رئيس حزب "القوّات اللبنانيّة" سمير جعجع، في المقر العام للحزب في معراب، وفداً من مصلحة المعلّمين في الحزب برئاسة رمزي بطيش، في حضور: عضو الهيئة التنفيذيّة ميشال تنوري، الأمين العام اميل مكرزل، الأمين المساعد لشؤون المصالح نبيل أبو جودة، منسق منطقة زحلة آلان منير ، أعضاء المجلس المركزي إيلي ابي طايع، ربيع فرنجي، كلود رزق، راني بو رجيلي. وحضر اللقاء أمين صندوق المجلس التنفيذي لنقابة المعلمين وليد متى، عضو المجلس التنفيذي لنقابة المعلمين مايا مطر. 
و شكّل اللقاء مناسبة للتباحث في مختلف الشؤون العامة في البلاد، إلى جانب القضايا التربوية والنقابية.

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o