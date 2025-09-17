المركزية- استقبل رئيس حزب "القوّات اللبنانيّة" سمير جعجع، في المقر العام للحزب في معراب، وفداً من مصلحة المعلّمين في الحزب برئاسة رمزي بطيش، في حضور: عضو الهيئة التنفيذيّة ميشال تنوري، الأمين العام اميل مكرزل، الأمين المساعد لشؤون المصالح نبيل أبو جودة، منسق منطقة زحلة آلان منير ، أعضاء المجلس المركزي إيلي ابي طايع، ربيع فرنجي، كلود رزق، راني بو رجيلي. وحضر اللقاء أمين صندوق المجلس التنفيذي لنقابة المعلمين وليد متى، عضو المجلس التنفيذي لنقابة المعلمين مايا مطر.

و شكّل اللقاء مناسبة للتباحث في مختلف الشؤون العامة في البلاد، إلى جانب القضايا التربوية والنقابية.