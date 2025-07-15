المركزية - استقبل رئيس حزب القوات اللبنانيّة سمير جعجع في معراب مجلس بلدية "عيناتا" في محافظة بعلبك الهرمل، برئاسة ميشال نصر رحمه ونائبته راغدة يوسف رحمه، المختارين ربيع عيد رحمه وبسام كرم رحمه، في حضور منسق القوات في البقاع الشمالي الياس بو رفول ورئيس المركز في البلدة جورج يوسف رحمه.

كما التقى جعجع وفدًا من المجلس البلدي الجديد لبلدة "دير الأحمر " برئاسة هنري جورج الفخري ونائبه طوني لحود حبشي، والمخاتير: منير يوسف القزح، شربل بطرس كيروز، بسام ميكال حبشي، يوسف سمعان الخوري وربيع ابراهيم الخوري، في حضور منسق المنطقة الياس بو رفول ورئيس مركز القوات في البلدة جوزف فوزي الخوري.