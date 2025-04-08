المركزية- التقى رئيس حزب القوات اللبنانيّة سمير جعجع في معراب رئيس مجمع الكنائس المعمدانية الإنجيلية في لبنان القس تشارلي قسطه يرافقه روبن ديبو، في حضور منسق منطقة بيروت في القوات إيلي شربشي ورئيس مركز بيروت الثانية ميشال بيضا.

وبعدما شكر قسطه رئيس القوات على اختياره الوزير كمال شحاده ، تمنّى عليه العمل من أجل التوافق في بلدية بيروت في سبيل مصلحة الجميع وتأمين التمثيل الصحيح لمكوّنات العاصمة كلها ، مثنياً على مواقف جعجع السيادية والوطنية.