المركزية- استقبل رئيس حزب القوّات اللبنانيّة سمير جعجع في معراب، الهيئة الإدارية المنتخبة حديثًا لنادي الشبيبة البوشرية برئاسة المختار شربل الخوري، يرافقها رئيس الاتحاد اللبناني للكرة الطائرة وليد القاصوف، والرئيس السابق للنادي دافيد زيدان.

وحضر اللقاء النائبان ملحم رياشي ورازي الحاج، ورئيس مكتب الرياضة في الحزب يوسف القصيفي، ومنسّق منطقة المتن ميشال الجمال، ونائب رئيس الاتحاد اللبناني للكرة الطائرة غسان القرداحي، ومدير الاتحاد منير شاهين، ورئيس لجنة العلاقات الخارجية روي سمعان.

وتناول المجتمعون الوضع الرياضي العام في لبنان وأهمية هذا القطاع على مختلف المستويات، وشدّد جعجع على ضرورة أن تخدم الرياضة المجتمع، وألّا تدخل السياسة إلى ميادينها.

وفي ختام اللقاء، قدّم الوفد إلى رئيس القوّات قميص نادي الشبيبة البوشرية.

المسيرة: الى ذلك، عرض جعجع في معراب مع مجلس أمناء مجلة "المسيرة" برئاسة زياد الأصفر المستجدات السياسيّة على المستويين اللبناني والإقليمي بالإضافة إلى شؤون المجلة والموقع الإلكتروني للقوات اللبنانيّة، حيث أطلع المجلس جعجع على خارطة الطريق التي سيعتمدها لمواجهة التحديات في سبيل تعزيز العمل وتطويره.