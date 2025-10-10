Image
جعجع يستقبل المجالس البلدية الجديدة في معراب

المركزية - يواصل رئيس حزب "القوات اللبنانيّة" سمير جعجع استقبال المجالس البلديّة والاختيارية الجديدة، في المقرّ العام للحزب في معراب، حيث التقى مجلس بلدية حياطة - كسروان برئاسة كابي عازار يرافقه المختار شربل شلالا، في حضور منسّق "القوات" في منطقة كسروان نهرا بعيني، رئيس مركز الحزب في البلدة وليد شلالا وعدد من أعضاء الهيئة الادارية في المركز. وقد تناول جعجع مع الوفد التطورات العامة في البلاد وشؤون البلدة وحاجاتها.

كما التقى  جعجع، رئيس بلدية زيتون - فتوح كسروان مارون فهد في حضور منسق منطقة كسروان في الحزب نهرا بعيني ورئيس مركز القوات في البلدة فارس فهد. وقد تباحث المجتمعون في شؤون البلدة.

