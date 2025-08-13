المركزية- استقبل رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع في المقر العام للحزب في معراب، سفير أوكرانيا الجديد في لبنان رومان هورياينوف في زيارة تعارف.

وحضر اللقاء عضو الهيئة التنفيذية النائب السابق إدي أبي اللمع والمسؤول في جهاز العلاقات الخارجية طوني درويش.

وبحث المجتمعون في مختلف التطورات في لبنان والمنطقة، إلى مستجدات الحرب في أوكرانيا.

ونقل السفير تحية وزير الخارجية الأوكراني لجعجع، والذي كان سبق وزاره في معراب، كما أهداه لوحة لميدان الاستقلال في العاصمة كييف وما يمثله من رمزية في تاريخ أوكرانيا الحديث.

كما استقبل جعجع، في معراب، سفير أستراليا في لبنان أندرو بارنز (Andrew Barnes)، ترافقه نائبته أليس كيلسال (Alyce Kelsall) والمستشار السياسي بن كريغ (Ben Craig)، في حضور أبي اللمع ورئيس جهاز العلاقات الخارجية في الحزب الوزير السابق ريشار قيومجيان، وبيرلا صليبي من جهاز العلاقات الخارجية.

وتم خلال اللقاء التشديد على العلاقات التاريخية الممتازة بين لبنان وأستراليا والدور المهم الذي تلعبه الجالية اللبنانية في أستراليا على الصعد كافة. كما تم عرض آخر التطورات السياسية التي يشهدها لبنان.