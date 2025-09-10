المركزية - أشار رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع في الى ان "الاعتداء الإسرائيلي الذي تعرّضت له قطر العزيزة، أمس، يأتي خارج السياق الطبيعي والمنطقي للأمور، إذ إنّ دولة قطر كانت دوما دولة محايدة، تبذل كل جهد ممكن عند وقوع أي مشكلة بين دولتين، ولم تتعدَّ يوما على أحد، ولم تدخل في نزاع مع أحد، بل على العكس كانت تهبّ دائما للمساعدة عند الحاجة. وفي هذا السياق، لا يسعنا إلا ان نتذكّر ونتوقّف عند المساعدات الجمّة الني قدمتها قطر للبنان، خصوصا في العقدين الأخيرين".

أضاف في بيان: "إن قطر هي دولة اعتدال بامتياز في المنطقة، ولم تقطع علاقاتها مع أي طرف في المنطقة، ولو كانت الأجواء من حولها متشنجة".

وختم: "نحن، كلبنانيين، نجد أنفسنا في حالة تضامن كامل مع الشعب القطري العزيز، ونتمنى ان تبقى قطر دائما، وبالرغم من هذا الاعتداء، واحة أمن وسلام واستقرار".