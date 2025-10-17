المركزية - عرض رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع في معراب مع وفد من بلدية بسكنتا برئاسة أنطوان الهراوي، شؤونا بلدية وانمائيّة، في حضور عضو تكتل الجمهورية القوية النائب رازي الحاج، منسق "القوات" في المتن الشمالي ميشال الجّمال، رئيس مكتب "القوات" في بسكنتا بطرس النجّار، مسؤول الانتخابات في لجنة مكتب بسكنتا ايلي كرم وأعضاء اللجنة الادارية في المركز.

كما استقبل جعجع بطلة لبنان في رياضة السباحة مريان التكلي يرافقها والدها مراد التكلي، في حضور عدد من مسؤولي "القوات" في منطقة الشوف، من مكتب الرياضة في "القوات" خليل فريجي، رئيس اتحاد السباحة نائب رئيس اللجنة الأولمبية اللبنانية أنطوان حنين.

وتأتي هذه الزيارة قبل مشاركة البطلة اللبنانية في أولمبياد السباحة في أسبانيا.

هذا، والتقى رئيس حزب القوات المدير العام في الرهبانية الأنطونية المارونية ورئيس دير سيدة القلعة في بيت مري الأب بشارة إيليا ونائب رئيس السينودوس الإنجيلي في لبنان وسوريا القس جورج مراد، في حضور رئيس مكتب التواصل مع المرجعيات الروحية في الحزب أنطوان مراد، وكانت مناسبة لعرض الأوضاع العامة في لبنان، ودور الكنيسة في تعزيز صمود الأهالي في وطنهم.

وقدم الأب إيليا إلى جعجع مجموعة من مؤلفاته الروحية والفكرية.