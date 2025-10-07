المركزية- استقبل رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، في معراب، القائم بالأعمال في سفارة الولايات المتحدة الأميركية في لبنان كيث هانيغان، يرافقه المستشاران السياسيان جايمي أوميليا وكارول توما، في حضور عضوي الهيئة التنفيذية النائب السابق إدي أبي اللمع وجوزيف جبيلي، رئيس جهاز العلاقات الخارجية في الحزب الوزير السابق ريشار قيومجيان وبيرلا صليبي من الجهاز.

وتم التداول في التطورات السياسية والأمنية في لبنان والمنطقة.

وكان جعجع استقبل مجلس بلدية زكريت - المتن برئاسة أديب مرقص ونائب الرئيس مخايل يمين، يرافقهما المختار هنري يمين، في حضور منسّق "القوات" في منطقة المتن الشمالي ميشال الجمّال، رئيس مركز الحزب في البلدة ميشال الحايك وأعضاء الهيئة الادارية في المركز. وقد تناول جعجع مع الوفد التطورات العامة في البلاد وشؤون البلدة وحاجاتها.