Apr 10, 2025 10:28 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

جعجع: هناك تحالفٌ عريض في مدينة البترون نحن ضمنه مع التيار الوطني الحرّ وهناك اعتبارات محليّة للمدينة وفي زحلة متحالفون مع ميريام سكاف وهناك بداية تفاهم مع الطاشناق

إخترنا لك

آخر الأخبار


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o