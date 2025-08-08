Aug 8, 2025 9:21 PMClock
أبرز الأحداث
جعجع: مستعدون للجلوس مع حزب الله بمجرد إعلانه المضي بقرار الحكومة لتسليم سلاحه فخلافنا معه على السلاح وبعد تسليم السلاح يتحول الأمر إلى التنافس السياسي الطبيعي

