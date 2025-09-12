اعلن رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع أن “في زمن يتحكّم فيه الذكاء الاصطناعي بمفاصل الاقتصاد والابتكار والتعليم، لن يبقى لبنان متفرّجًا”.

وأضاف عبر حسابه على منصة “اكس”، أن “مشروع قانون إنشاء وزارة للتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي أنجز في مجلس الوزراء، وعلى المجلس النيابي السير به سريعًا”.

وتابع: “هذه ليست وزارة عادية بل أداة استراتيجية لإدخال لبنان في العصر الرقمي، ولخلق فرص عمل حديثة، ولتحفيز بيئة ريادة الأعمال”.

وختم قائلاً: “فلنخرج من دوامة الجمود، ونمنح لبنان فرصة للحاق بالعالم، وبناء الجمهورية الرقمية التي ننتظرها”.