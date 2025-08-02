أكّد رئيس حزب "القوّات اللبنانيّة" سمير جعجع أنّ الاتجاه الذي تسلكه البلاد هو الاتجاه الصحيح، رغم وجود بعض التباطؤ من جهة، وبعض الأخذ والرد غير المجدي من جهة أخرى، مشدداً على أنّ الطريق التي نسير فيه حالياً هو الطريق السليم. وأوضح أنّ "المشكلة هي أن هناك فريقاً أو حزباً في لبنان وليس طائفة أبداً، أتحدث عن حزب معين هو "حزب الله" بكل صراحة وبكل وضوح، انتبهوا، من دون أي تنافس سياسي مثلاً، نحن وحزب الله لا يوجد تنافس سياسي ولا في أي مكان بالمعنى الدقيق للكلمة، إذا هناك حزب وحيد اسمه "حزب الله"، يتّبع منطقاً مغايراً تماماً، ويتحدّث بلغة لا يفهمها الآخرون، كما أنّه بدوره لا يفهم لغة معظم اللبنانيين. وقال: " هذه ليست وجهة نظر "القوات" فقط، بل إنّ 75% من اللبنانيين لا يريدون هذا الواقع المفروض، لكن الحزب متمسّك به ومصرّ عليه".

كلام جعجع جاء خلال العشاء السنوي لإذاعة "لبنان الحر"، الذي أقيم في المقر العام للحزب في معراب، في حضور، النواب: فادي كرم، بيار بو عاصي وإيلي خوري، عضو الهيئة التنفيذيّة النائب السابق إدي ابي اللمع، الأمين العام إميل مكرزل، الأمناء المساعدين: لشؤون الإنتشار النائب السابق عماد واكيم، لشؤون المصالح نبيل أبو جودة ولشؤون الإدارة رفيق شاهين، مستشاري رئيس الحزب فادي ظريفة وأنطوان مراد، منسق منطقة البترون بول حرب، رئيس جهاز الإعلام والتواصل شارل جبور، رئيس مصلحة رجال الأعمال في الحزب الياس كرم، رئيسة مصلحة الصيادلة في الحزب ريما فضول، المدير العام الإذاعة شربل عازار، مديرة المكتب الإعلامي لرئيس الحزب أنطوانيت جعجع، رئيس تحرير الإذاعة إيلي حرب، رئيسة لجنة الأنشطة في الحزب فانيسا سعيد، رجل الأعمال جو فضول، الكاتبة منى طايع، وحشد من الإعلاميين.



وأشار جعجع إلى أنّ حزب الله، بعد أن أخّر لبنان مئة عام إلى الوراء، يعيد إلى الذاكرة التصريح الإسرائيلي القديم الذي قال فيه مسؤولون إسرائيليون إنّهم يريدون إعادة لبنان ثلاثين أو خمسين سنة إلى الوراء في حال تعرّضوا لأيّ أذى من الأراضي اللبنانية، وقال جعجع إنّه لو كان باستطاعته التصريح آنذاك لقال للإسرائيليين: لا تتعبوا أنفسكم، فلدينا حزب الله وقد أعادنا مئة سنة إلى الوراء. وأضاف: "حزب الله، بوجوده وطريقة تصرّفه، أعاد لبنان فعلياً إلى الوراء مئة سنة، إن لم يكن أكثر".

ولفت إلى أنّه منذ ثلاثين سنة لا توجد حياة سياسية فعلية في لبنان، فالدولة تتصرّف كأنّها بلدية، لا تتخذ أي قرار استراتيجي، لا أمني ولا عسكري ولا اقتصادي، ومنذ العام 1990 إلى العام 2005 الجميع يعلم كم من الخيرات حتى على المستوى الاقتصادي ذهبت من لبنان إلى سوريا، ومن كان يشارك في هذا الخلل، ومن غطاه، ومن مهد له".

وتطرّق جعجع إلى ما سميّ "حرب الإسناد"، مؤكداً أنّه حصل ما كنا نقوله دائماً من أن هذه الحرب لن تفيد غزة، وستُلحق أضراراً كبيرة بلبنان. وقال: " بعد كل ما وصلنا إليه، انتهت هذه الشعارات كلها. رئيس الجمهورية في خطابه الأخير قال "طارت الأوهام مع عدد الضحايا الذين سقطوا في الحرب الأخيرة". لماذا هذه الحرب؟ منذ اللحظة الأولى نقول لهم هذه الحرب لن تفيد غزة وستضر بلبنان كثيراً. ومن جهة ثانية، أنتم ليس لديكم الحق في شن الحرب، الوحيد الذي لديه الحق هي الحكومة اللبنانية التي لها ان تأخذ قراراً في الحرب أو في السلم، أنتم ليس لديكم الحق، ولكنهم ضربوا بعرض الحائط كل هذا من دون اعتبار لأحد، ويتحدثون كأنهم كل لبنان. لا، أنتم جزء عزيز وكريم من لبنان ولكن لستم كل لبنان. ثلاثة أرباع اللبنانيين لا يريدون هذا. وأنا أخبركم بالفعل وبالصراحة لا يريدون هذا".



وأضاف أنّ حزب الله مصرّ على هذا المسار، وفي كلّ ساعة يطلّ علينا بشيء جديد، لاسيمل متى اشتدّت عليه الضغوط، وبرزت حقيقة تراجع تأثيره على المستوى الديمقراطي، "ويلجأ إلى وسائل إعلامه وآخرها كان "أن جنبلاط وجعجع نسيوا الخامس من أيار"، لا يا شباب، لم ننس الخامس من أيار ولا لحظة أبداً، ونحن موجودون كلّ ساعة وكلّ وقت. ولكن لأننا لا نريد أن يحدث ذلك، لا نريد ميليشيات مرة أخرى، لا نريد هذا المنطق مجدداً. ومن هنا سنكمل كما نحن حتى نصل إلى دولة فعلية في لبنان". وتابع متحدثاً عن أسلوب التعاطي السياسي، مشيراً إلى أنّ التعامل يجب أن يكون وفق طبيعة الطرف المقابل، فإذا كان المقابل آدمياً، وجب التعامل معه بآدمية، وإذا كان ناعماً، فبنعومة، وإذا كان مهذّباً، فبتهذيب، ولكن إذا كان وقحاً، فيجب مواجهته بوضوح، وقول الحقيقة في وجهه. وأوضح أنّه في بعض الأحيان، لا بد من كسر أسلوب النعومة، ورفع الصوت لمواجهة من يزوّر الوقائع ويستخدم منطقاً مقلوباً، ولإبلاغه بصراحة: كفى، دعنا وشأننا، نريد أن نبني دولة ونصنع مستقبلاً لنا ولأولادنا".

ورفض جعجع الذريعة القائلة بأنّ حزب الله لا يستطيع التخلي عن سلاحه طالما أنّ إسرائيل ما زالت موجودة في الجنوب، معتبراً أنّ هذه الحجة تضرب نفسها بنفسها، لأنّ إسرائيل إنّما جاءت إلى الجنوب بسبب السلاح والحروب التي خاضها الحزب. وأكّد أنّ بعض اللبنانيين يحاولون إقناع الناس بأوهام، كأن يروّجوا لفكرة أنّ إسرائيل كانت ستحتل لبنان لولا مواجهتهم لها، مشدداً على ضرورة التحدّث بصراحة بعيداً عن التهويل.

وتابع جعجع: "شتان ما بين الحديث عن أن اسرائيل كان ستحتل لبنان حتى لو لم يقم حزب الله بمهاجمتها، وبين ما تنقضه جميع الدراسات الصادرة عن مختلف مراكز الدراسات والبحوث الدوليّة. اما الكلام على ان إسرائيل تقوم بتهجير الفلسطينيين من غزة، فهذا الأمر يحصل فعلاً أمام أعيننا، ولكن عمليا اسرائيل لا تريد احتلال لبنان، ليس لأنها آدميّة وجيّدة، بل لأنّ ذلك ليس ضمن استراتيجيتها حالياً". واستغرب أن يستند البعض إلى نصوص دينية، كالتلمود، للحديث عن نوايا إسرائيل، وسأل: من يطبّق التلمود أو الإنجيل أو القرآن كما هو؟ الدول تتعامل مع الواقع، وتحلّ مشكلاتها عبر مراكز الدراسات والحوار، ولا توجد أي جهة بحثية معتبرة تقول إنّ إسرائيل تريد احتلال لبنان".

وتابع جعجع أنّ حزب الله يدّعي أنّ سلاحه هو الذي سيُخرج إسرائيل من الجنوب، في حين أنّ هذا السلاح هو من جلبها، وأضاف أنّ أيّ أمل بخروج إسرائيل من الجنوب يجب أن يتمّ عبر أدوات أخرى، لأنّ سلاح الحزب أثبت فشله الذريع. وأعرب عن أسفه لدمار عشرات القرى في الجنوب، قائلاً إنّها لا تزال مدمّرة منذ عام تقريباً، فيما يتهمون الدولة بالتقصير، بينما في الحقيقة لم تُتح لها الفرصة للعمل، إذ لم تُمنح القرار الاستراتيجي المطلوب.

واعتبر جعجع أنّ حزب الله يرتكب مغالطتين خطيرتين، الأولى دستورية، حيث لا يحقّ له التدخل في شؤون الدولة أو فرض شروط عليها. وشدّد على أنّ هناك مؤسسات دستورية منتخبة هي المخوّلة وحدها اتخاذ القرارات، وأنّ حزب الله ليس وصياً على لبنان، ولا يحقّ له فرض أجندته على الدولة.

أما المغالطة الثانية، فهي الاعتقاد بأنّ السلاح هو السبيل الوحيد لإخراج إسرائيل، بينما هذا السلاح هو سبب الكارثة، وهو لا يقدر على تحقيق أيّ نتائج فعلية. وتوجّه جعجع إلى حزب الله قائلاً: "فكّ عنّا قليلاً لكي نخلّصك أنت". وذكّر بأنّ إسرائيل لا تُواجَه بسلاح عاجز، بل بموقف وطني جامع تقوده الدولة اللبنانية.

ورفض المقارنة بين ما يحدث وبين افتراضات خيالية لأخطار غير موجودة على أرض الواقع الفعلي، وهذه الإفتراضات الخياليّة التي نسمعها هي كأن يُقال يجب على موارنة لبنان التسلّح لأنّ هناك خطراً آتيااً من قبرص عليهم بسبب وجود أغلبية أورثوذكسية هناك مدعومة من اليونان من خلفها روسيا، وبالتالي من الممكن في المستقبل أن تحدث "حرب صليبيّة" عكسيّة وبالتالي يجب على الموارنة التسلح من اليوم، وهذه النظريّة مشابهة تماماً للقول أيضا إن هناك خطرا على لبنان من الأغلبيّة السنيّة في سوريا، هذه كلها أوهام بأوهام لا أساس لها من الصحّة.

وتناول جعجع مسألة سوريا، مؤكداً أنّه منذ بداية تدخل حزب الله في الحرب السورية، نبّه الجميع إلى خطورة ما يقوم به، وأنّ النظام السوري لن يبقى إلى الأبد. ورأى أن الخوف الحقيقي لدى حزب الله ليس مما يحدث في سوريا، بل ممّا فعله هو بالشعب السوري لأنّه يعتبر أنّ الشعب السوري سيعيد له الصاع صاعين، والخلاص الوحيد له من هذا الخوف هو أن يكون الحزب جزءاً فعلياً من الشعب اللبناني. وأوضح أنّ الحل لا يكون إلا عبر الدولة اللبنانية وهي وحدها قادرة على ترسيم الحدود وضبط العلاقات.

وأشار إلى الدور الإيجابي الذي تلعبه المملكة العربية السعودية في حلّ الإشكالات بين لبنان وسوريا، مستشهداً بما حصل خلال الاشتباكات الأخيرة، حين تدخّلت الرياض للجم التصعيد، بعد تواصل الدولة اللبنانية مع المسؤولين السعوديين الذين بدورهم ضغطوا على الجانب السوري لتجميد الوضع. وقال إنّ حزب الله لا يستطيع أن يحمي لبنان، ولا مبرّر لوجود سلاحه، ولا حاجة إلى أجهزته التي تزود بالسلاح بعض المجموعات في سوريا، والتي تعود إلى الداخل بعد أن تثير القلاقل في سوريا.

وشدّد جعجع على أنّ من يحمي جميع اللبنانيين، بمختلف طوائفهم، هي الدولة فقط، متوقّفاً عند واقعة الاشتباك التي وقعت قبل فترة وجيزة بين لبنانيين وسوريين، وكيف أنّ الجيش اللبناني هو من تدخّل، وبتعاون مع المملكة، لاحتواء الأزمة. وقال إنّ ما يجري حالياً هو تمادٍ في الكذب، وفي طرح نظريات خاطئة، وفي تدمير البلد وتجميد مستقبله، وفي منع اللبنانيين من عيش حياة طبيعية. وسأل: هل يجوز ترك الأمور على هذا النحو؟ وأجاب: بالتأكيد لا.

وأكّد جعجع أنّ "صوت القوات سيظلّ يعلو من وقت إلى آخر، لأنّنا لن نقبل أن نعيش بلا دولة، كما حصل خلال السنوات الاربعين الماضية، حين تُركت أرض لبنان لبعض اللبنانيين يتاجرون بمصير الجميع لأهداف لا علاقة لها بلبنان بل بإيران". واعتبر أنّ الوضع الراهن، رغم كلّ شيء، ما زال على الطريق الصحيح، لكنّه يحتاج إلى قرارات واضحة وحاسمة، متمنياً أن تُتخذ خلال جلسة مجلس الوزراء المقبلة.



ورأى جعجع أنّ الأخطر من الحرب الشاملة هو استمرار الوضع الحالي، الذي يدفع لبنان إلى الانهيار شيئاً فشيئاً. وقال إنّ الإسرائيليين لا يعانون من أيّ أزمة، فلديهم طلعات جوية فوق لبنان، وموافقة دولية، ويقومون باستهداف عناصر حزب الله من دون أن يردعهم أحد، فيما لبنان يتكبد الخسائر البشرية والمادية والمعنوية.

وأشار إلى أنّ لبنان، رغم ما يتمتّع به من مقوّمات، لم يتلقّ قرشاً واحداً من المساعدات، في حين أنّ سوريا استقطبت استثمارات بقيمة 10 مليارات دولار خلال شهرين فقط. وقال إنّ لبنان الذي يثق به الشرق والغرب، لم يحصل على شيء بسبب سلوك بعض مسؤوليه. وسأل: هل نقبل بالانتحار البطيء المفروض علينا؟ مجيباً بالنفي القاطع.

وأكّد جعجع أنّ المستقبل لا يزال جيداً، لكن لبنان خسر الأشهر الستة الماضية بسبب التراخي والتعلق بأوهام الحوار مع حزب الله. ودعا إلى "ربح" الأشهر المقبلة عبر قرارات وطنية مسؤولة. وقال إنّ رئيس الجمهورية يتمتّع بشرعية كاملة، ومجلس النواب أعطى الحكومة ثقته مرتين، والمطلوب أن تتحرّك هذه السلطات من دون انتظار ردّ حزب الله، لأنّه لن يردّ. وشدّد على أنّ الشعب اللبناني ينتظر من هذه السلطات أن تتخذ القرار المطلوب لإخراج لبنان من الحفرة التي اوقعه فيها الحزب، وأن تفتح صفحة جديدة لمستقبل مختلف.

وكان قد استهل جعجع كلمته بالقول: "لقاؤنا اليوم ربما يحمل طابعاً تنظيمياً مالياً من أجل دعم إذاعة لبنان الحر، لكنه بكل صراحة أبعد وأعمق من ذلك بكثير. أنا لا أتصور أن أي أحد من الموجودين هنا يهتم بدعم إذاعة فحسب، حتى ولو كان اسمها إذاعة لبنان الحر، نحن الموجودون هنا تجمعنا قواسم مشتركة، بمعنى أننا أحياناً من دون أن ندري، وأحياناً كثيرة ونحن ندري، نشبه بعضنا بعضاً. نحن أشخاص لدينا قناعات، نحن أشخاص لا نستطيع أن نعيش إلا بحريتنا كما نراها. انتبهوا، ربما حريتنا كما نراها تكون خاطئة، لكن نحن نراها كذلك، وبالتالي لا نقبل أن نعيش إلا بحسبها وبكل كرامة ورأس مرفوع. لذلك بطبيعتنا نحن مقاومون جديون، لأن المقاوم الجدي هو الذي يدفع الغالي والرخيص ليعيش ثقافته ومفاهيمه وقناعاته كما يجب أن يعيشها، وليس المقاوم ذاك الذي تأتي دولة من الخارج وتعطيه مالاً وتطلب منه فعل هذا أو ذاك، لا أبداً".

ولفت إلى أنه "عبر التاريخ، وأنا من الأشخاص الذين كان لهم الحظ في مرافقة نشوء المقاومة اللبنانية الحقيقية والفعلية منذ سنة 1975، نحن جماعة طوال عمرنا نقاوم من لحمنا الحي لكي نستطيع أن نبقى موجودين وان نعيش بحريتنا وكرامتنا وقناعاتنا ومبادئنا، وليس مبادئ أي شخص آخر". وقال: "أتذكر في بداية الحرب العام 1975، كان كل واحد منا يريد الذهاب إلى الحرب. كان كل واحد منا عليه أن يشتري بندقيته ويشتري رصاصاته من جيبه الخاص ويذهب إلى الحرب التي يمكن أن يموت فيها. هذه هي المقاومة الحقيقية، وهذا نحن بالفعل. أنتم الموجودون هنا ربما بعضكم يدري ويشعر، وربما من دون أن يدري أو يشعر، جميعنا معاً نشبه بعضنا البعض في هذا الجانب. الآن أنتم الموجودون هنا تكملون ما بدأناه نحن ورفاقنا الذين سبقونا، الذين كانوا يشترون "بارودتهم" ورصاصاتهم لكي لا ينال أحد من حريتهم وكرامتهم".

ورحّب جعجع بالحضور، مشدداً على أن "أهمية هذا اللقاء ليست في الموازنة التي ستُجمع لإذاعة لبنان الحر، وهي مهمة طبعاً، لكن أهمية اللقاء هي في جمع الناس الذين يشبهون بعضهم بعضا من ناحية قناعاتهم، ومن ناحية تمسكهم بالعيش بحرية وكرامة في بلد مستقل".

وتكلّم عن "لبنان الحر"، قائلاً: "هي من أولى مؤسسات المقاومة اللبنانية. أسسها بالفعل الشيخ بشير، ومن ثم سهر على نشوئها رحمه الله سجعان القزي، ومن بعده مرّ عليها مدراء ورؤساء تحرير كثيرون. بالفعل، في أسوأ الأيام التي مرت على لبنان، أيام الوصاية، لم يبقَ من لبنان الحر سوى إذاعة لبنان الحر. وكنت طوال الوقت أتساءل وأنا في المعتقل: لماذا تركوا هذه الإذاعة؟ وحتى الآن صراحة ليس لدي جواب، ولم أفهم لماذا تركوا هذه الإذاعة. بقيت الوسيلة الوحيدة التي كانت تذيع ما يحدث في المحاكمات، لأن الرقابة كانت تمنع أي شيء من النشر. وبالتالي، في أسوأ أيام الوصاية السورية بقي لبنان الحر فقط في إذاعة لبنان الحر. ثم بدأ يتوسع أكثر فأكثر، وحتى الآن لم يعد لبنان الحر مقتصراً على إذاعة فحسب، بانتظار أن يعود لبنان كله حراً".

وختم جعجع كلمته بالقول: " على هذا الأمل أترككم هذه الليلة، وأقول لكم لبنان الحر سيبقى لبنان الحر، ولو لم يبق منه احيانا إلا مساحة إذاعة لبنان الحر، لكن هذه مرحلة موقتة ولن تعود من جديد. التاريخ لا يعود إلى الوراء، التاريخ يتقدم إلى الأمام. أريد أن أشكركم فرداً فرداً لمجيئكم بالدرجة الأولى، وعلى إيمانكم بالدرجة الثانية، وعلى تضحياتكم بالدرجة الثالثة، ويجب أن تستمروا بذلك كي يبقى لبنان الحر".

وكان العشاء قد استُهل بالنشيد الوطني اللبناني ونشيد حزب "القوّات اللبنانيّة"، ومن ثم تم عرض فيلم وثائقي قصير عن إذاعة لبنان الحر منذ التأسيس حتى اليوم، ومن بعده تلا المدير العام للإذاعة شربل عازار كلمته التي استهلها بالتأكيد أن "لبنان الحرّ" ليست إذاعة فحسب بل هي قبل كلِّ شيء صاحبة قضيّة وبنت القضيّة، فهي تجسِّد الوجدان اللبناني العميق الذي يختزن التاريخ منذ أن قال الربُّ لموسى: "هذه الجبال هي وَقفٌ لي"، منذ أن أبحرنا بالأبجديّة الى العالم ومنذ أن تجذّرنا مع مغاور النسّاك في وادي القدّيسين، مروراً بتمدّدنا على مساحة هذا الوطن، وصولاً الى انتشارنا في جميع أرجاء المعمورة". و أضاف: "هذه المحطات كلّها تستلهمها "الإذاعة" في نشرِ رسالتها لتبقى إسماً على مسمّى، وهي من أجل لبنانَ سيّد مستقل حرّ".

وقال: "التعلق بالجذورِ وبالتاريخ لا يعني أبداً العيش في الماضي والتنكّر للحاضر وعدم مواكبة التطور التكنولوجي، إنطلاقاً من هنا، أوعزَ إلينا الدكتور جعجع بضرورة اللحاق بالعصر فأطلقنا ورشة إعادة تأهيل وتجهيز شاملة، تُبقي "إذاعة لبنان الحرّ"، كما هي دائماً، في الطليعة وتجعل منها وسيلةً إعلامية مقروءة، مرئيّة ومسموعة ترافقكم وتعيش معكم، أينما كنتم، على مدار الساعة. طبعاً هذا كله يتطلّب جهداً وتمويلاً".

وتابع: "تذكرون، وليس من وقت طويل، كان أحدهم يقف على المنابر معلناً على الملأ وبكلّ فخر: "موازنتنا ومعاشاتنا ومصاريفنا واكلنا وشربنا وسلاحنا وصواريخنا من بلد آخر". أما نحن فنُعلن أمامكم وأمام الملأ: إنّ موازنتنا ومصاريفنا هي منكم أنتم، ومن تبرعاتكم وتقديماتكم وكرمكم ومن إيمانكم بالدور الذي نقوم به، لاسيما في موضوع ربط لبنان بمغتربيه، لأنّنا مؤمنون أنّ وطننا لا يطير إلّا بجناحيه المقيم والمنتشر".

وأردف: "هم مدينونَ للخارج لذلك هم مرتهنون له ويطيعون أوامره ويعملون لخدمته، بينما نحن مدينون فقط لكم ولشعبنا ولا نعمل إلّا في خدمة وطننا ودولتنا ومجتمعنا. فألف شكر لكم ولأمثالكم".

وختم: "إذاعة لبنان الحرّ" ما كانت لتستمر لو لم يكن وراءها مارد متمرّد حرّ بفطرته، بنشأته، بمسيرته، بخياراته وفي معتقله، لذا لن يرتاح ولن يستكين قبل أن يصبح لبنان الوطن مثل إذاعتنا "لبنان الحرّ"، لبنان الحرّ".