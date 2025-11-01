كتب رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع على حسابه عبر منصة "إكس"، التالي: "قال الشيخ نعيم قاسم إن "أميركا ليست وسيطًا نزيهاً، بل هي الراعية الأساسية للعدوان". شيخ نعيم، إبحث لنا عن وسيط نزيه يستطيع أن يُجبر إسرائيل على وقف اعتداءاتها على لبنان وسحب جيشها منه، ونحن لك من الشاكرين".

من جهة أخرى، رأى جعجع، أن "المسألة ليست في ما إذا كان لبنان سيتمثّل بعسكريين أو مدنيين في إطار "الميكانيزم" او خارجه، بل في القرار الجوهري الذي يجب على الدولة اتخاذه، وهو حلّ التنظيمات العسكرية"، وقال في بيان: "كثر الحديث في اليومين الأخيرين عن اتفاق بين رئيسي الجمهورية والحكومة يقضي بانضمام لبنانيين مدنيين إلى لجنة "الميكانيزم".

وتابع: "فخامة الرئيس، دولة الرئيس: المسألة ليست في ما إذا كان لبنان سيتمثّل بعسكريين أو مدنيين في إطار "الميكانيزم" او خارجه، بل في القرار الجوهري الذي يجب على الدولة اتخاذه، وهو حلّ التنظيمات العسكرية والأمنية غير الشرعية على كامل التراب اللبناني. فإذا اتخذتما هذا القرار، نكون قد سلكنا طريق الحل بممثلين عسكريين ام مدنيين ام بغيرهم".

وختم جعجع: "أما إذا لم يُتخّذ هذا القرار فعليا وعمليا، فكل ما عدا ذلك يبقى مضيعة للوقت، هذا الوقت الثمين جدا بالنسبة للبنان واللبنانيين من أجل قيام دولة فعلية، وتحقيق استقرار نهائي، وإخراج إسرائيل من لبنان والعودة إلى اتفاقية الهدنة، وترسيم الحدود البرية والبحرية مع سوريا. إنه الوقت الثمين المطلوب لإعادة الإعمار، وإنعاش الاقتصاد اللبناني، وعودة الازدهار والبحبوحة إلى اللبنانيين".