Jun 24, 2025 1:35 PMClock
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جعجع: كانت هناك وضعية شاذّة في المنطقة بدءاً من اليمن ووصولاً إلى لبنان ولم يكن ممكناً أن يستمر ذلك وأعتقد أننا سنصل إلى تفاهم أميركي إيراني جدي تبعاً لما يتلاءم مع نظرتنا للأمور ومع مصالح لبنان العليا

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