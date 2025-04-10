Apr 10, 2025 9:32 PMClock
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جعجع: على الدولة ان تستلم زمام الأمور وعندما بدأ البعض بالتكلم عن حوار استراتيجية دفاعية قلت "العوض بالسلامة" ولكن "هيدي المرة ما في مزح" وليس هناك جنوب وشمال الليطاني

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