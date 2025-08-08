Aug 8, 2025 9:03 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

جعجع: طوال السنوات الماضية أثبتت الأجهزة الأمنية اللبنانية قدرتها وفعاليتها في حفظ الأمن وكشف كل الخلايا الإرهابية وغيرها هذه الأجهزة تعمل لضبط كل الناس إلا حزب الله والآن عليها أن تبدأ بالعمل على الحزب

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o