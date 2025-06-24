Jun 24, 2025 1:34 PMClock
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جعجع: حان الوقت لأن تقوم دولة فعلية في لبنان وهي مصلحة كل اللبنانيين قبل ان تكون مطلبا خارجيا

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