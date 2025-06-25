المركزية- صدر عن المكتب الاعلامي للنائب ستريدا جعجع البيان التالي:

ردّاً على البيان الصادر عن النائب جهاد الصمد وما تضمنه من معلومات غير دقيقة بما يتعلق بالقرار الصادر عن حضرة القاضي العقاري في الشمال بتاريخ 24/6/2025،

إنني بصفتي نائبا عن الأمة أهيب بكافة الفعاليات السياسية مجدداً احترام السلطة القضائية وعدم محاولة تفسير القرارات خلافاً لمضمونها الواضح والأكيد والذي لا لبس فيه بأنّ القرنة السوداء تقع ضمن النطاق العقاري لبلدية بشري استناداً إلى المستندات المبرزة في ملف الدعوى والتي كونت قناعة راسخة لحضرة القاضي لاصدار قراره الذي أتى في موقعه الواقعي والقانوني الصحيح وهو بالتالي صاحب الاختصاص في هذا الصدد.

مجدداً أوكّد على تمسكي شخصياً كما تشبث أهالي بشري وقضاء بشري بالمحافظة على حسن الجوار مع أهلنا في الضنيّة التي ربطتنا ولا زالت بهم أحسن العلاقات.

مرجعنا دائماً القانون والقضاء ونكتفي.