Apr 14, 2025 6:30 PMClock
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جعجع: بعد 50 عاماً من الحرب بدأنا بالوصول إلى أمل حقيقي بوطن لا يخضع للموت رغم ألف طعنة وطعنة ورغم أكثر من يوضاس جديد وكما يسوع المسيح قام من القبر لبنان يقوم من الموت البطيء وينطلق صوب النور

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